MONTECCHIO M. – Camion, bus, mezzi militari e municipali: tutti d’epoca e tutti in città

Il 5 e 6 maggio Montecchio Maggiore sarà la capitale italiana dei camion, autobus, mezzi municipali e militari d’epoca. La città ospiterà infatti il raduno nazionale dell’Associazione Italiana Trasporti d’Epoca (A.I.T.E.), un’idea nata dalla collaborazione instauratasi tra la stessa associazione e il Garage Storico dei Magazzini Comunali, sorto per volontà di alcuni dipendenti comunali con l’obiettivo di preservare i veicoli, le attrezzature e gli strumenti di lavoro più rappresentativi tra quelli utilizzati negli ultimi 50 anni dai Servizi “Manutenzioni strade – Pubblica illuminazione” e “Manutenzione immobili” del Comune. La manifestazione prevede nelle giornate di sabato e domenica l’esposizione statica di una settantina di mezzi storici in Piazza Marconi e in via Roma, anche all’interno del cortile del Municipio, e in particolare nella giornata di sabato una sfilata dei mezzi lungo i percorsi collinari più suggestivi del territorio, per far conoscere ai partecipanti le bellezze della zona di Montecchio Maggiore e non solo. Oltre ai camion e agli autobus dei soci A.I.T.E., saranno esposti alcuni mezzi municipali del Garage Storico di Montecchio Maggiore e una selezione dei mezzi militari risalenti alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale conservati al Museo delle Forze Armate 1914-1945 di Montecchio Maggiore. Il tuffo nel passato sarà completato nella giornata di domenica, quando arriveranno in Piazza Marconi alcune moto storiche prodotte dalle due famose aziende montecchiane “Ceccato” e “Peripoli”, con rarissimi esemplari appartenenti a collezionisti privati Coinvolte anche le scuole primarie della città, a cui era rivolto un concorso per i più bei elaborati sul tema dei camion storici. Le premiazioni sono in programma sabato alle 10,30 in Sala Civica Corte delle Filande.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza, delle Città di Montecchio Maggiore e Arzignano e dei Comuni di Brendola, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino e Zermeghedo. “È un onore per la nostra città ospitare questo raduno nazionale – commenta il sindaco Milena Cecchetto – perché ci dà l’opportunità di valorizzare il nostro territorio e il nostro Garage Storico, unico nel suo genere nel panorama per lo meno della nostra regione. La città dà il benvenuto a tutti gli spettatori e a tutti i visitatori di questa affascinante manifestazione”.

Il programma

Sabato 5 maggio

Ore 10: esposizione dei mezzi in piazza Marconi e via Roma

Ore 10,30: premiazioni concorso scuole in Sala Civica Corte delle Filande

Ore 15,30: partenza sfilata lungo la “Strada del Recioto e dei Vini Gambellara DOC” e attraverso i Comuni di Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino, Gambellara, Zermeghedo, Montorso Vicentino, Arzignano e Brendola. Al termine del giro i mezzi non torneranno in piazza, ma verranno custoditi in un’area privata per la notte.

Domenica 6 maggio

Ore 9,30: esposizione dei mezzi in piazza Marconi e via Roma

Ore 17: termine della manifestazione