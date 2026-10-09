SVT Vicenza, Roberto Salerno è il nuovo direttore generale: tra le priorità BRT, autobus elettrici e pagamenti con carta

Roberto Salerno è il nuovo direttore generale di SVT, la società che gestisce il trasporto pubblico locale nella provincia di Vicenza. L’ingegnere, 52 anni, originario di Bergamo, ha assunto ufficialmente l’incarico il 1° ottobre 2026, portando in azienda oltre vent’anni di esperienza nel settore della mobilità pubblica.

Tra le principali sfide che lo attendono figurano l’attivazione della BRT (Bus Rapid Transit) a Vicenza, il progressivo potenziamento della flotta elettrica e l’introduzione di nuove tecnologie per semplificare l’utilizzo dei mezzi pubblici, a partire dalla possibilità di pagare il biglietto direttamente con carta di credito.

Una lunga esperienza nel trasporto pubblico

Laureato in Ingegneria Civile dei Trasporti al Politecnico di Milano, Salerno ha successivamente conseguito un Master in Ingegneria per la Gestione d’Impresa presso il MIP dello stesso ateneo.

Dopo le prime esperienze professionali in ETS S.p.A. e come consulente presso Metropolitana Milanese, ha partecipato al programma internazionale Fiat Graduate, lavorando tra Italia e Francia nel settore industriale.

Dal 2005 ha sviluppato la propria carriera nel trasporto pubblico locale all’interno delle società del gruppo Arriva, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità.

Negli ultimi tre anni è stato direttore operativo di Arriva Italia e componente del Consiglio di amministrazione, con responsabilità nazionali per le attività di esercizio, l’area tecnica e la gestione delle infrastrutture e dei servizi aziendali nelle sedi di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Aosta, Torino e Roma.

In precedenza aveva ricoperto incarichi dirigenziali in SAIA Trasporti, SIA – Società Italiana Autoservizi e SAB Autoservizi, fino alla nomina a direttore operativo dell’area Bergamo-Lecco.

Ha inoltre svolto ruoli di vertice nelle società consortili del settore, tra cui la presidenza di Bergamo Trasporti Est e Ovest e l’incarico di amministratore delegato di Bergamo Trasporti Sud e Lecco Trasporti.

Salerno: «Progetti ambiziosi per migliorare il servizio»

Il nuovo direttore generale ha già avuto occasione di conoscere l’organizzazione aziendale e le caratteristiche del territorio vicentino.

«Arrivando in SVT ho trovato una realtà aziendale con molti elementi positivi, al servizio di un territorio complesso e importante», commenta Roberto Salerno.

«Esistono in SVT progetti molto ambiziosi che porteranno a una maggiore fruibilità del servizio e dunque a uno sviluppo ulteriore del trasporto pubblico locale in provincia di Vicenza, introducendo elementi di novità significativi quali, ad esempio, la BRT a Vicenza o l’infrastruttura tecnologica per il pagamento direttamente con carta di credito. Guardando al futuro possiamo certamente affermare che esistono prospettive sicuramente positive».

Sandonà: «Una figura tecnica per affrontare le prossime sfide»

Soddisfazione per la nomina viene espressa dal presidente di SVT, Marco Sandonà, che sottolinea l’importanza delle competenze tecniche e manageriali del nuovo direttore generale.

«L’ingegner Salerno arriva in SVT con un curriculum di alto profilo, che dimostra un’esperienza approfondita e articolata delle dinamiche specifiche del trasporto pubblico locale», dichiara Sandonà.

«La sua scelta dimostra la volontà dell’azienda di affidare il ruolo di direttore generale a una figura tecnica che possa guidare al meglio SVT verso le grandi sfide che la attendono nei prossimi anni: l’attivazione della BRT e, più in generale, la crescente elettrificazione della flotta, unita a un’attenzione sempre maggiore agli utenti in un’ottica di facilità di accesso al servizio e customer care».

Con l’arrivo di Salerno, SVT punta dunque a proseguire il percorso di modernizzazione del trasporto pubblico vicentino, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica e al miglioramento dell’esperienza di viaggio per i passeggeri.