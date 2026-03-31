Nord Est – Auto vendute in nero e Reddito di cittadinanza: scoperto giro da 1,5 milioni

Un articolato sistema di evasione fiscale e frodi legate anche al Reddito di cittadinanza è stato scoperto dai militari della Tenenza di Palmanova, impegnati in un’attività di contrasto all’illegalità economica nel settore della compravendita di auto usate.

Le indagini hanno riguardato soggetti che operavano completamente al di fuori dei canali ufficiali, vendendo veicoli tramite social network e passaparola, con pagamenti esclusivamente in contanti e senza alcuna tracciabilità fiscale. Un’attività sommersa che, di fatto, risultava sconosciuta al fisco.

L’operazione è partita da un’attenta attività di intelligence e analisi del rischio, sviluppata attraverso l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati in uso al Corpo e degli annunci pubblicati online. Questo lavoro ha consentito ai finanzieri di ricostruire l’intera filiera commerciale attiva negli ultimi cinque anni.

Dagli accertamenti è emerso non solo un consistente arricchimento illecito da parte degli operatori coinvolti, ma anche irregolarità nella percezione di fondi pubblici, tra cui casi di indebita percezione del Reddito di cittadinanza. Sono state inoltre rilevate numerose violazioni relative al trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi oltre i limiti consentiti dalla normativa.

Al termine dell’attività investigativa sono stati individuati cinque evasori totali, con un recupero a tassazione superiore ai 600 mila euro. Sette persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria e sono state bloccate erogazioni pubbliche per circa 100 mila euro. Le indagini hanno inoltre fatto emergere transazioni economiche in contanti, completamente fuori da ogni forma di controllo, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

L’operazione evidenzia ancora una volta come l’evasione fiscale rappresenti un danno per l’intero sistema economico, alterando la concorrenza tra imprese e aumentando il peso fiscale sui cittadini che rispettano le regole.