Eurovision 2026, trionfa la Bulgaria: l’Italietta neomelodica non sfonda e tornano i dubbi sul televoto a Israele

VIENNA — A sorpresa è la Bulgaria a conquistare l’Eurovision Song Contest 2026. Sul palco di Vienna il trionfo porta la firma di Dara con “Bangaranga”, brano che ha dominato il voto delle giurie e conquistato anche il pubblico europeo, regalando a Sofia la prima storica vittoria nella competizione.

La cantante bulgara ha chiuso con 516 punti, staccando nettamente Israele, secondo classificato con 343 punti, in una finale che ha lasciato dietro molti dei grandi favoriti annunciati della vigilia.

A deludere è stata invece l’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci con il brano “Per Sempre Sì”. La scelta di puntare su un pezzo dalle forti sonorità neomelodiche e popolari non ha sfondato né tra le giurie né al televoto europeo. Nonostante buoni numeri streaming e una discreta attenzione social nei giorni precedenti alla finale, l’Italia è rimasta lontana dalle prime posizioni, confermando ancora una volta quanto l’Eurovision richieda un linguaggio musicale internazionale e immediatamente esportabile.

Sui social, soprattutto tra gli appassionati storici della manifestazione, non sono mancati i commenti ironici sull’“Italietta neomelodica”, accusata di essersi presentata in gara con una proposta troppo local e poco adatta al contesto europeo.

Ma a far discutere, come spesso accade negli ultimi anni, è stato anche il risultato di Israele. Il Paese, rappresentato da Noam Bettan con “Michelle”, ha raccolto un televoto molto alto pur senza convincere pienamente parte delle giurie e degli osservatori internazionali. Una dinamica che ha immediatamente riacceso polemiche e sospetti online, dove molti utenti hanno parlato di “solito voto geopolitico” legato al contesto internazionale più che alla qualità del brano. L’impressione, come lo scorso anno è che il voto sia come minimo ‘dubbio’.

L’Eurovision 2026, settantesima edizione della manifestazione, si chiude così con una vittoria inattesa ma netta della Bulgaria, capace di imporsi con una proposta pop eccentrica e moderna in una finale segnata da colpi di scena, polemiche e risultati sorprendenti.