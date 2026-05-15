Teenager takeover, il fenomeno dei maxi raduni giovanili che preoccupa gli Stati Uniti: caos, risse e coprifuoco (VIDEO)

Negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per il fenomeno dei cosiddetti “teenager takeover”, raduni spontanei di adolescenti organizzati attraverso social network e chat private che in diversi casi sono degenerati in disordini, risse e interventi delle forze dell’ordine. Sotto: due video.

Negli ultimi mesi episodi simili si sono registrati in numerose città americane. In Florida, California e Texas centinaia di ragazzi si sono dati appuntamento in spiagge, centri commerciali, parchi e spazi pubblici trasformando alcuni incontri in vere e proprie situazioni di caos urbano.

L’episodio che ha acceso maggiormente il dibattito risale all’8 maggio in Florida. “Non si è trattato di un raduno di giovani, ma di una sommossa”, ha dichiarato James Fishback, candidato repubblicano alla carica di governatore dello Stato. La procuratrice generale Susan Lopez ha invece avvertito i ragazzi che partecipare a questi eventi “può comportare conseguenze legali e compromettere il proprio futuro”.

Scene analoghe si sono viste anche il 20 aprile vicino a Hermosa Beach, in California, mentre a Houston un centro commerciale è stato preso d’assalto da centinaia di adolescenti. Le autorità locali temono ora un’estate particolarmente complessa sul fronte dell’ordine pubblico.

Secondo le forze dell’ordine, questi raduni nascono quasi sempre online. Attraverso TikTok, Instagram e gruppi privati, gli appuntamenti vengono diffusi rapidamente e attirano in poche ore centinaia di ragazzi. In molti casi gli incontri restano semplici occasioni di aggregazione, ma talvolta degenerano con lanci di oggetti, aggressioni, vandalismi e scontri.

Il fenomeno non riguarda soltanto gli Stati Uniti. Situazioni simili sono emerse anche nel Regno Unito, dove negli ultimi mesi alcuni maxi assembramenti di adolescenti si sono trasformati in rivolte urbane.

Negli Usa il dibattito politico si è rapidamente acceso. Diverse città stanno valutando nuove misure restrittive, a partire dai coprifuoco per i minori. A Washington DC il Consiglio comunale ha approvato l’estensione fino al 2028 dei poteri straordinari che consentono alla polizia di istituire zone con coprifuoco serale per adolescenti.

Parallelamente, molte amministrazioni stanno cercando soluzioni alternative basate sul coinvolgimento dei giovani. A Detroit, ad esempio, il Comune ha avviato tavoli di confronto con alcuni organizzatori dei raduni per promuovere attività sportive serali, spazi ricreativi e programmi dedicati agli adolescenti.

Anche a Chicago si è tentata una strada diversa: insegnanti, genitori e personale scolastico hanno presidiato le aree dove erano previsti i raduni per prevenire tensioni e monitorare la situazione insieme alla polizia.

Secondo sociologi e studiosi del comportamento adolescenziale, il fenomeno riflette anche il bisogno dei giovani di ritrovare spazi di socialità reale fuori dagli schermi. Molti ragazzi partecipano infatti a questi incontri semplicemente per stare insieme, conoscere coetanei e trascorrere il tempo libero.

Resta però alta l’attenzione delle autorità americane, preoccupate dalla rapidità con cui questi eventi possono trasformarsi in situazioni fuori controllo grazie all’effetto moltiplicatore dei social network.