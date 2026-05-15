Sopravvissuto alla tragedia dei sub alle Maldive: il professore veneto “provato ma sta bene”

È sotto shock ma in buone condizioni fisiche Stefano Vanin, il professore associato di Zoologia dell’Università di Genova sopravvissuto alla tragedia avvenuta alle Maldive durante una spedizione subacquea costata la vita a cinque italiani. A confermarlo è lo stesso ateneo genovese, che ha fatto sapere di essere in costante contatto con il docente.

Vanin, 53 anni, originario di Villorba nel Trevigiano, si trovava a bordo della nave Duke of York, coinvolta nella spedizione scientifica nell’atollo di Vaavu. L’Università di Genova ha precisato che il docente “sta bene”, anche se resta “psicologicamente provato” per quanto accaduto.

Dal settembre 2019 Vanin insegna all’Università di Genova, dove dirige il laboratorio FLEA (Forensic Lab for Entomology and Archaeology). È uno dei maggiori esperti italiani di entomologia forense e dal 1997 ha collaborato a numerosi casi di cronaca nazionale, sviluppando negli anni anche studi di archeoentomologia funeraria e cronobiologia degli insetti.

Intanto proseguono con difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti durante l’immersione nelle acque vicine all’isola di Alimathà. Al momento è stato recuperato un solo corpo, mentre altri quattro risultano ancora dispersi.

Le ricerche sono rese particolarmente complesse dalle condizioni meteo avverse: vento forte e mare agitato stanno ostacolando il lavoro dei sommozzatori impegnati nell’esplorazione di una grotta situata a circa 60 metri di profondità, considerata poco conosciuta anche dalle autorità locali.

Secondo le ricostruzioni, il gruppo si era immerso giovedì mattina in una cavità con ingresso a circa 50 metri sotto il livello del mare. L’allarme è scattato dopo circa un’ora e 45 minuti dal mancato rientro dei sub.

Sulla vicenda è stato aperto anche un fascicolo dalla Procura di Roma. Sul posto è arrivato inoltre l’ambasciatore italiano in Sri Lanka, competente anche per le Maldive, che sta seguendo il coordinamento delle operazioni insieme alla Guardia costiera locale.

L’Università di Genova ha infine chiarito che la missione scientifica autorizzata prevedeva soltanto attività in superficie o snorkeling e non immersioni subacquee profonde, considerate ad alto rischio e non comprese nel progetto ufficiale.