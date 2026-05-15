Coda d’inverno sul Veneto: neve dalla Lessinia alle Dolomiti, le previsioni

Nevicate in corso sulle montagne venete, dalla Lessinia fino alle Dolomiti, con fiocchi segnalati anche sopra l’Altopiano di Asiago. Le immagini delle webcam diffuse nella giornata di oggi mostrano paesaggi nuovamente imbiancati, in quella che gli esperti descrivono come una vera e propria “coda d’inverno” nel cuore di maggio. (nella foto principali la neve a Cortina, qui sotto Campomulo)

La fase di maltempo è legata a un minimo di bassa pressione tra Scandinavia meridionale e Mare del Nord che sta convogliando verso il Nord Italia correnti umide da sud-ovest, accompagnate da aria fredda in quota. Il risultato è una fase di instabilità diffusa, con temperature nettamente sotto la media e ritorno della neve a quote medio-basse.

Neve a quote medio-alte e clima sotto media

Il limite delle nevicate si è mantenuto tra i 1400 e i 1800 metri, con valori più bassi nelle fasi di rovescio. In montagna si registrano accumuli irregolari, con stime complessive tra 15 e 30 cm oltre i 2000 metri, e possibili valori superiori localmente alle quote più elevate.

Le temperature risultano particolarmente basse per il periodo: a 2000 metri si oscilla attorno allo zero sulle Dolomiti, mentre a 3000 metri si scende fino a -6/-8 gradi nelle diverse fasi del peggioramento.

Le previsioni: instabilità fino a sabato, poi miglioramento

Venerdì 15 maggio il tempo si presenta instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Le precipitazioni sono sparse e irregolari per tutta la giornata, meno probabili al mattino (circa 40%), più diffuse nel pomeriggio (fino all’80%) e in esaurimento in serata. Il limite neve si attesta tra 1400 e 1800 metri, con temperature ben sotto la media stagionale e venti moderati in quota da sud.

Sabato 16 maggio il cielo resterà molto nuvoloso fino al primo pomeriggio, con precipitazioni residue nella notte (40-60%) in progressivo esaurimento da nord. Il limite neve si manterrà attorno ai 1600-1900 metri, localmente più basso sulle Dolomiti. Attesi ulteriori accumuli fino a 30 cm oltre i 2000 metri. In giornata è prevista una rotazione dei venti da nord con raffiche più intense in quota e possibili effetti di foehn nelle valli.

Domenica 17 maggio è atteso un miglioramento più deciso, con tempo più stabile e cielo poco nuvoloso, pur con addensamenti nelle ore centrali e nel pomeriggio. Bassa la probabilità di isolati fenomeni. Temperature in aumento e venti deboli o moderati da ovest-nordovest.

Lunedì 18 maggio prevarrà il sole, con attività cumuliforme nel pomeriggio e solo non esclusi isolati rovesci. Temperature in lieve ulteriore aumento.

Una fase, dunque, ancora pienamente invernale in quota nonostante il calendario primaverile, destinata però a lasciare spazio a un graduale miglioramento nei prossimi giorni.