Monitoraggio PFBA, confronto in Regione tra Provincia e Comuni vicentini con gli assessori a Ambiente e Infrastrutture

Venezia, 13 maggio 2026 – Si è tenuto oggi nella sede della Giunta regionale del Veneto un incontro dedicato al monitoraggio del PFBA, che ha visto il confronto tra la Regione, la Provincia di Vicenza e una rappresentanza dei Comuni interessati al tema dell’inquinamento potenzialmente collegato alla realizzazione della Pedemontana Veneta.

All’incontro hanno partecipato gli assessori regionali Marco Zecchinato, con delega alle Infrastrutture, e Elisa Venturini, insieme al presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, al consigliere con delega all’Ambiente Filippo Negro e al dirigente provinciale dell’Ambiente Filippo Squarcina.

Provincia: «Monitoraggi costanti e acqua potabile sotto controllo»

Il presidente Nardin ha ringraziato la Regione per la condivisione delle informazioni sulle attività in corso, sottolineando come emerga il tentativo di coinvolgere anche il livello ministeriale per la creazione di un osservatorio specifico in grado di monitorare costantemente l’evoluzione del fenomeno.

Secondo quanto riportato, le analisi evidenzierebbero differenze tra PFBA e PFAS: il PFBA, appartenendo alla cosiddetta “catena corta”, sarebbe meno bioaccumulabile nell’organismo umano rispetto ad altre sostanze della stessa famiglia.

Nardin ha inoltre ricordato che i monitoraggi dell’ARPAV proseguono in modo capillare attraverso piezometri e pozzi e che le acque del sistema acquedottistico pubblico risultano controllate e considerate potabili. La Provincia sta inoltre valutando la possibilità di ridurre l’approvvigionamento da pozzi privati, pur in assenza, al momento, di evidenze di inquinamento.

Regione: «Percorso condiviso e attenzione costante»

L’assessore Zecchinato ha definito l’incontro la prosecuzione di un percorso di ascolto con il territorio, ricordando anche una recente audizione in Commissione congiunta con le strutture tecniche dei tre assessorati coinvolti.

Durante quell’occasione, le direzioni regionali e ARPAV hanno illustrato lo stato delle attività in un quadro di collaborazione istituzionale. L’obiettivo, ha spiegato, è mantenere alta l’attenzione sul tema attraverso azioni coordinate, trasparenti ed efficaci, basate su un dialogo costante tra tutti i livelli amministrativi.

Venturini: «Controlli puntuali e valutazioni rigorose sui progetti»

L’assessora Venturini ha ribadito che la Regione mantiene un presidio costante sulla situazione attraverso il supporto tecnico di ARPAV, con controlli definiti puntuali e continui.

Ha inoltre sottolineato che ogni progetto viene attentamente valutato anche in relazione alla presenza di PFAS, con l’obiettivo di garantire analisi ambientali approfondite e decisioni responsabili a tutela della collettività.

L’incontro si inserisce nel percorso di confronto istituzionale tra Regione, enti locali e strutture tecniche sul tema del monitoraggio del PFBA e delle sue eventuali ricadute ambientali sul territorio vicentino.