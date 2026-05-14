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14 Maggio 2026 - 14.49

Vicenza punta sul Teatro romano di Berga: il progetto del Museo Archeologico in gara per un finanziamento da 40mila euro

REDAZIONE
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Il Teatro romano di Berga torna protagonista a Vicenza grazie a un progetto di riallestimento del Museo Naturalistico Archeologico che punta a valorizzare i reperti dell’antico monumento, oggi scomparso. L’iniziativa partecipa all’edizione 2026 di “#Volotea4Veneto”, il concorso promosso in collaborazione con Gruppo SAVE e Regione Veneto per sostenere le eccellenze culturali del territorio.

Il progetto vicentino, intitolato “Vicenza città di teatri. La riscoperta del Teatro romano di Berga”, è stato presentato questa mattina a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, insieme ad altri tre progetti in gara. Il vincitore sarà scelto attraverso il voto online del pubblico e otterrà un contributo di 40mila euro.

Per partecipare alla votazione è necessario collegarsi al sito ufficiale del concorso, www.volotea4veneto.com, e selezionare il progetto dedicato al Teatro romano di Berga. Le votazioni resteranno aperte dall’8 maggio al 10 giugno. Tra tutti i partecipanti sarà inoltre estratto un voucher Volotea del valore di 1.000 euro.

Alla presentazione hanno preso parte, per il Comune di Vicenza, l’assessore alla Cultura, al Turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin, la direttrice dei Musei Civici Valeria Cafà e la conservatrice della sezione archeologica del Museo Naturalistico Archeologico Valentina Donadel. Presenti anche Lucas Pavanetto, vicepresidente della Regione Veneto e assessore a Turismo, Lavoro e Sicurezza, Giuliano Vantaggi della Direzione Turismo e Marketing Territoriale regionale, Valeria Rebasti di Volotea e Camillo Bozzolo del Gruppo SAVE.

«Lo sviluppo turistico e culturale della nostra città passa attraverso l’accoglienza e il rinnovamento delle nostre sedi museali – ha dichiarato l’assessore Ilaria Fantin –. Questo progetto ci permette di fare un altro passo avanti per le collezioni del Museo Naturalistico Archeologico e per trasformare una testimonianza come quella del Teatro di Berga in un moderno allestimento per il futuro della città, per i turisti e per il grande lavoro di didattica che il Museo sta portando avanti. Invitiamo tutti a sostenere il nostro progetto».

L’iniziativa punta a riportare al centro della narrazione cittadina uno dei più importanti monumenti dell’antica Vicetia romana. Il Teatro di Berga, infatti, rappresenta un elemento fondamentale della storia urbana di Vicenza e avrebbe anche ispirato Andrea Palladio nella progettazione del Teatro Olimpico.

Il progetto prevede la valorizzazione delle statue e degli elementi decorativi in marmo conservati nelle sale del Museo Naturalistico Archeologico attraverso restauri, ricostruzioni 3D, storytelling digitale e nuovi apparati grafici e narrativi. L’obiettivo è accompagnare i visitatori alla scoperta del teatro romano e della Vicenza di oltre duemila anni fa.

Tra gli interventi previsti figurano il ripristino delle superfici decorative e scultoree, il rinnovamento dell’allestimento museale e una nuova illuminazione studiata per esaltare la plasticità delle sculture e ricreare l’effetto scenico dell’antico teatro.

Il Teatro romano di Berga, costruito a partire dalla prima metà del I secolo dopo Cristo e completato in età claudia, fu successivamente modificato nel II secolo, soprattutto nell’apparato decorativo. Le sue strutture furono riutilizzate nei secoli successivi come fondamenta per nuovi edifici e ancora oggi il profilo curvilineo della cavea è riconoscibile nell’assetto urbanistico di Borgo Berga.

Di particolare valore il patrimonio conservato nel museo cittadino: statue e sculture marmoree dedicate alla celebrazione della dinastia Giulio-Claudia, tra cui un ritratto di Augusto, due statue femminili attribuite probabilmente ad Agrippina Minore e Antonia Minore, una statua loricata e un busto maschile forse raffigurante Nerone nelle vesti di Giove, con il volto volutamente mutilato in un antico esempio di cancellazione della memoria politica.

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