Fabrizio Corona sarà a Bassano con “Falsissimo”: va in scena lo scacco matto al potere dei media

Il prossimo 13 novembre 2026, alle ore 21:00, il palcoscenico del PalaUbroker di Bassano del Grappa ospiterà uno degli appuntamenti più attesi e controversi della stagione teatrale: Fabrizio Corona presenta “Falsissimo”. Lo spettacolo, una produzione firmata Valorio & Associati, si preannuncia come un monologo intenso e senza filtri, concepito per portare sul palco una riflessione provocatoria sul rapporto tra media, verità e gossip. Come recita esplicitamente la locandina dell’evento (rif. 699158104_1598203825646332_8197478354141049888_n.jpg), l’obiettivo dichiarato è quello di compiere uno “scacco matto al potere dei media”, scardinando i meccanismi di un sistema di cui Corona è stato per anni protagonista e vittima al tempo stesso. Attraverso un racconto diretto e polemico, una delle figure più discusse del panorama italiano promette di svelare i retroscena di una realtà spesso distorta dalle lenti dei giornali e della televisione, offrendo al pubblico una prospettiva inedita e personale sulle dinamiche che regolano l’informazione e la fama nel nostro Paese. I biglietti per la data bassanese sono già disponibili tramite il circuito Ticketone e l’organizzazione locale è curata da DuePunti Eventi.