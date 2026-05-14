“Joyful Voice”: il coro Arsamanda porta l’energia del Gospel (e non solo) a Vicenza

Due appuntamenti imperdibili nel mese di maggio vedranno protagonista la formazione corale diretta da Paola Burato. Un viaggio musicale che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico berico.

VICENZA – La musica torna a farsi comunità con il doppio appuntamento concertistico intitolato “Joyful Voice… non solo Gospel!”, promosso dall’Associazione Culturale Artistica Arsamanda – L’Arte da Amare! APS. La manifestazione, che gode del supporto di ASAC Veneto e dell’Associazione Diabetici Vicenza, si preannuncia come un evento di grande spessore artistico e solidale.

Il mini-tour cittadino toccherà due diverse zone di Vicenza, offrendo l’opportunità di ascoltare il coro in contesti acustici suggestivi:

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 17:30: il primo concerto si terrà presso la Chiesa della Santa Famiglia e San Lazzaro .

il primo concerto si terrà presso la . Domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:00: la replica avrà luogo nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in località Saviabona.

Sotto la guida attenta della direttrice artistica Paola Burato, il Coro Arsamanda salirà sul palco accompagnato da un cast di professionisti. A dare ulteriore risalto alle armonie vocali saranno i vocalist Alessandro Colombo Scarmin e Mery Schiavo, mentre la conduzione della serata sarà affidata a Maurizia Piva Silovich.

L’energia della performance sarà sostenuta da una band dal vivo composta da musicisti d’eccezione:

Davide Brolati alla tastiera.

alla tastiera. Paolo Cervino alla chitarra.

alla chitarra. Claudio Marchetti alle percussioni.

alle percussioni. Pier Brigo al basso.

Come suggerisce il titolo, il programma non si limiterà ai classici del repertorio Gospel. Il coro Arsamanda è noto per la capacità di spaziare tra generi diversi, mantenendo sempre quel carattere “gioioso” e vibrante che è diventato il suo marchio di fabbrica. Sarà un’occasione per vivere la musica come momento di condivisione e bellezza, celebrando l’arte in tutte le sue forme.

L’ingresso agli eventi rappresenta non solo un piacere per l’udito, ma anche un sostegno alle attività culturali di un’associazione che da anni opera con dedizione sul territorio vicentino.