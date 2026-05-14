Venezia–Pechino senza scali: dal 2 luglio il nuovo volo diretto dal Marco Polo apre la rotta verso la Cina

Dal 2 luglio l’aeroporto Marco Polo di Venezia sarà collegato direttamente a Pechino con un nuovo volo non-stop operato da Air China. Si tratta del primo collegamento diretto tra lo scalo veneziano e la capitale cinese, una novità che verrà effettuata quattro volte alla settimana.

L’annuncio era stato ufficializzato nel corso della XVI sessione della Commissione Economica Mista Cina-Italia per la cooperazione economica, tenutasi il 16 aprile a Pechino. L’incontro era stato presieduto dal ministro del Commercio della Repubblica Popolare Cinese Wang Wentao e dal vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani.

Alla sessione ha partecipato anche Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, che ha sottolineato l’importanza strategica del nuovo collegamento, evidenziando come le analisi condotte insieme ad Air China abbiano confermato il potenziale dei flussi tra Venezia, la Cina e l’Estremo Oriente.

Il debutto operativo del volo è previsto per il 2 luglio: il primo atterraggio a Venezia è programmato alle 19:15, mentre la ripartenza verso Pechino avverrà alle 21:30.

Il collegamento sarà effettuato con un Airbus A330-220 da 267 posti e sarà operativo quattro giorni alla settimana, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica (con operativi soggetti a possibili variazioni).

Per il Gruppo Save, che gestisce il terzo aeroporto intercontinentale italiano, questa nuova rotta rappresenta un traguardo importante, frutto della crescita costante dei flussi di passeggeri e merci tra il Veneto e la Cina. Proprio la solidità di questi scambi ha reso possibile la decisione di Air China di attivare il collegamento diretto.MODALITÀ SVILUPPATORE