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13 Maggio 2026 - 10.40

Veneto – Scuolabus fuori strada: autista incastrato nell’abitacolo, intervento dei Vigili del Fuoco

Giuseppe Balsamo
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Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, alle ore 8, in via Barco all’incrocio con la SS13 Pontebbana e viale IV Novembre, a Ponte della Priula, nel comune di Susegana, per un incidente che ha coinvolto uno scuolabus uscito autonomamente di strada.

Al momento dell’uscita fuori carreggiata il mezzo risultava vuoto, senza studenti a bordo. L’autista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato soccorso dalle squadre dei Vigili del Fuoco, che sono intervenute per liberarlo e procedere alla messa in sicurezza del veicolo.

Sul posto hanno operato la squadra dei Vigili del Fuoco di Conegliano insieme all’autogru proveniente dalla sede centrale di Treviso, impiegata per la successiva rimozione dello scuolabus dalla sede stradale.

Presenti anche i sanitari del Suem 118, che hanno prestato assistenza al conducente, e le forze dell’ordine incaricate dei rilievi e della gestione della viabilità nella zona interessata dall’incidente.

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