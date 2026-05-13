Studentessa aggredita da tre coetanee nordafricane al parco: sviene e finisce in ospedale dopo il pestaggio

Violenta aggressione tra minorenni a Rovigo, dove una studentessa è finita in ospedale dopo essere stata picchiata da tre coetanee all’interno del Parco Maddalena, nel quartiere Commenda. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio, è emerso soltanto nelle ultime ore e ha suscitato forte preoccupazione tra residenti e famiglie.

Secondo le ricostruzioni, la giovane sarebbe stata avvicinata da tre ragazze di origine nordafricana che avrebbero iniziato ad aggredirla fisicamente, afferrandola per i capelli, strattonandola e colpendola con violenza. La situazione sarebbe rapidamente degenerata fino a quando la vittima è caduta a terra, perdendo conoscenza davanti agli altri ragazzi presenti nel parco.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118. Dopo le prime cure, la studentessa è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, dove è rimasta sotto osservazione fino alle prime ore del mattino successivo, prima di poter fare ritorno a casa.

Le tre presunte aggressrici si sarebbero allontanate prima dell’arrivo della Polizia locale, che ora sta raccogliendo testimonianze e verificando quanto accaduto per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, all’origine del pestaggio ci sarebbero motivi sentimentali legati all’interesse per un ragazzo coetaneo. Diversi minorenni presenti al momento dell’aggressione si sarebbero detti profondamente scossi per la violenza della scena.

La vittima frequenta il secondo anno di una scuola superiore della città e sarebbe solita trascorrere del tempo nel parco, che si trova vicino alla sua abitazione dove vive con la famiglia. L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno della violenza giovanile e sulle tensioni sempre più frequenti tra adolescenti.