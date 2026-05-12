Pianti e urla da una casa, scatta l’intervento: arrestata coppia di genitori per presunti maltrattamenti sui figli

A Sanguinetto, nel Veronese, una coppia di genitori è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di presunti maltrattamenti nei confronti dei figli minori, al termine di un’indagine avviata dopo alcune segnalazioni.

L’intervento dei militari della Compagnia di Legnago è scattato in seguito a diverse segnalazioni relative a urla frequenti e pianti prolungati provenienti da un’abitazione del paese. Elementi che hanno spinto le forze dell’ordine ad approfondire la situazione, fino a individuare il nucleo familiare coinvolto e ad avviare verifiche più mirate.

Gli accertamenti hanno evidenziato che i minori erano già stati attenzionati anche in ambito scolastico per possibili condizioni di disagio riconducibili a dinamiche familiari problematiche. Sulla base di questi elementi, e in coordinamento con l’autorità giudiziaria, è stata disposta un’attività di monitoraggio più strutturata, che avrebbe consentito di raccogliere ulteriori riscontri su episodi compatibili con maltrattamenti fisici e verbali.

Alla luce degli elementi emersi, il 26 febbraio i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione procedendo all’arresto della coppia con l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. L’operazione è stata effettuata anche nell’ambito delle procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso rafforzato”, che consente interventi tempestivi nei casi ritenuti più delicati.

Dopo le formalità di rito, i due genitori sono stati inizialmente trasferiti in carcere, mentre i figli sono stati affidati a un parente. Successivamente, a seguito della convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, in attesa del processo.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della tutela dei minori e sugli strumenti di intervento attivati nei casi di sospetta violenza domestica, con procedure che consentono alle forze dell’ordine di agire con maggiore rapidità a protezione delle vittime vulnerabili.