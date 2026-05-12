Lesioni e maltrattamenti continui alla fidanzata: arrestato

Verona, 12 maggio 2026 – È stato arrestato dai carabinieri a Verona Luigi Luserta, giovane casertano appartenente ad una nota famiglia di imprenditori attiva nel settore delle cave.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di sequestro di persona, lesioni, maltrattamenti e minacce, emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il provvedimento è scattato nell’ambito dell’inchiesta della procura sammaritana avviata dopo la denuncia dall’ex fidanzata.

Secondo il racconto fornito dalla giovane ai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, la notte del 5 aprile scorso, dopo una serata nel centro di Caserta, il ragazzo l’avrebbe costretta a salire in auto per poi condurla in una zona isolata della provincia, dove sarebbe stata vittima di una violenta aggressione fatta di calci, pugni, schiaffi e continue minacce di morte; la giovane è stata accompagnata poche ore dopo al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, dove i medici riscontrarono trauma cranico, ecchimosi ed escoriazioni compatibili con un’aggressione fisica.

Quello del 5 aprile, secondo la denuncia, non sarebbe stato un episodio isolato. La giovane avrebbe infatti raccontato agli investigatori di numerose altre aggressioni e comportamenti violenti avvenuti nei mesi precedenti, tra minacce, insulti, violenze fisiche e intimidazioni continue. Dopo diverse violenze subite nel tempo, questa volta ha trovato la forza di denunciare perché temeva per la propria vita; la ragazza, assistita dall’avvocato Manuela Palombi, dopo il 5 aprile ha interrotto la relazione con Luserta. ANSA VENETO