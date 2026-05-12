Bassano, prosegue il percorso per la Capitale italiana della Cultura 2029

Bassano, 12 maggio 2026 – A poco più di un mese dalla presentazione dell’iniziativa di candidatura alle Gallerie d’Italia di Milano, prosegue il percorso di Bassano del Grappa verso la Capitale italiana della Cultura 2029. Un cammino che entra ora in una nuova fase, fondata sulla partecipazione attiva della comunità, sul coinvolgimento del territorio e sul contributo delle nuove generazioni.

La candidatura intende infatti configurarsi non soltanto come un progetto culturale, ma come un processo condiviso di visione, ascolto e costruzione del futuro della città e dell’area che la circonda. In questa prospettiva si inseriscono due passaggi centrali: l’avvio del Laboratorio di coprogettazione e l’istituzione del TAG – Tavolo Agenda Giovani, organismo consultivo e propositivo dedicato alle ragazze e ai ragazzi del territorio.

Il Comitato promotore

Il prossimo 22 maggio si riunirà per la prima volta il Comitato promotore della candidatura, chiamato ad accompagnare il percorso di Bassano del Grappa verso il titolo di Capitale italiana della Cultura 2029.

Il Comitato vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, economico, sociale, educativo e associativo, con l’obiettivo di rafforzare il carattere territoriale della candidatura e di promuovere un’ampia alleanza attorno a un progetto capace di parlare alla città, al comprensorio bassanese e all’intero sistema veneto.

Il Laboratorio di coprogettazione

Il 23 maggio, presso la Sala Chilesotti del Museo Civico, si terrà il primo Laboratorio di coprogettazione aperto alla città e al territorio. La mattinata di lavoro sarà articolata in tavoli tematici, preceduta da una sessione plenaria introduttiva e seguita da un momento conclusivo di restituzione.

Oltre duecento interlocutori – tra istituzioni, associazioni, imprese, scuole, operatori culturali e sportivi, realtà del terzo settore, cittadini e cittadine – sono invitati a prendere parte a un primo momento strutturato di ascolto e confronto. L’obiettivo è fare della candidatura uno strumento attraverso cui immaginare collettivamente la Bassano del futuro, valorizzando il patrimonio esistente e, al tempo stesso, aprendo nuovi spazi di progettazione condivisa.

“La candidatura a Capitale italiana della Cultura 2029 è un esercizio di responsabilità collettiva”, dichiara il Sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Ignazio Finco. “Non vogliamo costruire un dossier chiuso nelle stanze dell’amministrazione, ma un percorso vivo, partecipato, capace di raccogliere idee, competenze, energie e aspettative della città. Bassano può candidarsi con forza se saprà riconoscersi in un progetto comune, nel quale ciascuno possa sentirsi parte attiva.”

Nasce il TAG – Tavolo Agenda Giovani

Accanto al Laboratorio di coprogettazione, viene istituito il TAG – Tavolo Agenda Giovani, un organismo consultivo e propositivo composto da ragazze e ragazzi tra i 18 e i 27 anni, selezionati tramite avviso pubblico.

Il TAG accompagnerà il percorso di candidatura con un ruolo attivo nella costruzione del dossier e nello sviluppo di proposte per il programma culturale e per il futuro della città. Il nome scelto richiama la volontà di definire una vera e propria agenda delle nuove generazioni: non un semplice spazio di ascolto, ma un luogo di proposta, attivazione e responsabilità.

Il Tavolo Agenda Giovani sarà chiamato a interrogarsi sulla Bassano del 2029 e oltre: sulle priorità della città, sulle forme della cultura contemporanea, sugli spazi da abitare, sulle opportunità da generare e sui modi in cui il patrimonio materiale e immateriale può diventare bene comune per le nuove generazioni.

Non si tratta soltanto di formare giovani custodi di ciò che esiste, ma di dare voce a chi può immaginare ciò che ancora non esiste, contribuendo a ripensare il futuro culturale della città. In questo quadro, Palazzo Bonaguro sarà individuato come uno degli spazi prioritari di accoglienza, sperimentazione e sviluppo delle proposte del TAG.

“Con il TAG facciamo una scelta precisa”, prosegue il Sindaco Nicola Ignazio Finco. “I giovani non vanno coinvolti a cose fatte. Vanno chiamati al tavolo fin dall’inizio, perché il loro sguardo è indispensabile per costruire una candidatura credibile e una città in cui valga la pena restare, tornare, investire energie e immaginare il proprio futuro.”

“Vogliamo che il Tavolo Agenda Giovani sia uno spazio di libertà e responsabilità”, aggiunge il Sindaco. “Libertà di proporre idee nuove, anche inattese; responsabilità di trasformarle in contributi concreti per la candidatura e per la vita della città. Bassano 2029 deve essere un progetto intergenerazionale: una città che investe sui giovani investe sulla propria capacità di durare nel tempo.”

L’ambizione è che il TAG non si esaurisca con la presentazione della candidatura, ma possa diventare un dispositivo permanente di dialogo tra amministrazione, istituzioni culturali e nuove generazioni, contribuendo alla definizione delle politiche culturali e urbane della città anche oltre il 2029.

L’avviso pubblico per la selezione dei componenti del TAG – Tavolo Agenda Giovani sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito del Comune di Bassano del Grappa.

Il percorso di candidatura proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori momenti di ascolto, confronto e progettazione condivisa, che accompagneranno la costruzione del dossier e consolideranno il profilo di Bassano del Grappa come città capace di unire patrimonio, partecipazione e futuro.