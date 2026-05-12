Furto nella notte e spese con le carte rubate: denunciati due pregiudicati



Lonigo, 12 maggio 2026 – A conclusione di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno denunciato due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Si tratta di D.A., 38enne originario della Bielorussia, e N.A.P., 33enne originario della Costa d’Avorio. Le accuse ipotizzate a vario titolo sono furto in abitazione, indebito utilizzo di carte di pagamento e ricettazione.

L’episodio da cui sono scaturite le indagini risale alla notte tra il 15 e il 16 luglio del 2025. Un cittadino

residente a Lonigo aveva sporto alla Stazione riferendo che ignoti si erano introdotti all’interno della sua proprietà privata e, frugando nella sua auto in sosta, avevano rubato il portafoglio contenente contanti e diverse carte di pagamento. L’azione criminosa non si era esaurita con il furto: nei giorni immediatamente successivi, i malviventi avevano illecitamente usato le carte sottratte alla vittima. I riscontri hanno confermato indebiti utilizzi di una scheda carburanti per un valore complessivo di 300 euro e ulteriori transazioni fraudolente tramite carta di debito per circa 250 euro, operazioni effettuate presso distributori ed esercizi commerciali dislocati tra i comuni di San Bonifacio, Arcole, Zimella e Verona. Le indagini condotte dai militari dell’Arma sono partite dall’acquisizione e dalla minuziosa analisi dei sistemi di videosorveglianza dei vari locali ed esercizi colpiti. Il prezioso incrocio dei dati raccolti

con il patrimonio informativo di altri comandi e la stretta collaborazione con i colleghi della Stazione

Carabinieri di San Michele Extra (VR) hanno permesso di chiudere il cerchio. È stata infatti

individuata l’auto usata per gli spostamenti criminali, risultata di proprietà del 38enne

deferito, giungendo così alla compiuta identificazione dei due presunti responsabili.