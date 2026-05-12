Esplosione e incendio in un appartamento a Mirano: morto un uomo dopo una lite

Tragedia questa mattina a Vetrego di Mirano, nel Veneziano, dove un uomo ha perso la vita in seguito a un incendio sviluppatosi all’interno del suo appartamento dopo una violenta lite con la moglie. L’allarme è scattato intorno alle 9.15 in una palazzina residenziale di due piani, dove poco dopo si è verificata anche un’esplosione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, in preda alla disperazione al termine del diverbio con la compagna, si sarebbe dato fuoco all’interno dell’abitazione, tentando inoltre di incendiare lo stabile senza però riuscirci. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Venezia, con sette squadre e circa venti operatori provenienti dalle sedi di Mira, Mestre e dal distaccamento volontario di Mirano, coordinati dal funzionario di guardia. Le fiamme hanno interessato l’appartamento al primo piano del condominio e il rapido intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi dell’incendio al resto dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118, i carabinieri della stazione di Mirano e il Nucleo scientifico, impegnati negli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’esplosione e della successiva tragedia.

La vittima è stata ritrovata carbonizzata all’interno dell’abitazione. Non risultano altre persone coinvolte o ferite, ma in via precauzionale tutti i residenti del condominio sono stati evacuati mentre proseguono le verifiche strutturali, le operazioni di messa in sicurezza dell’immobile e lo smaltimento dei fumi dell’incendio.

I carabinieri stanno seguendo la vicenda anche per fornire supporto alla famiglia colpita dalla tragedia.