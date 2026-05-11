Vicentino – Tenta di ottenere farmaci con ricette false: denunciato 33enne, sequestrati referti contraffatti

I Carabinieri della Compagnia di Thiene hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una farmacia del centro cittadino, denunciando in stato di libertà un cittadino nigeriano di 33 anni residente ad Asiago. L’ipotesi di reato contestata è quella di falsità materiale commessa da privato.

L’episodio risale al pomeriggio del 5 maggio 2026, quando i militari del NORM – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Thiene sono intervenuti dopo che l’uomo si era presentato in farmacia per ritirare farmaci antidolorifici, esibendo una ricetta medica “bianca” apparentemente regolare.

Il documento riportava infatti firma e timbro di un medico in servizio presso l’Ospedale di Santorso, ma i successivi accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di stabilire che la ricetta era stata contraffatta.

I militari hanno quindi deciso di approfondire la posizione dell’uomo procedendo a una perquisizione personale e del veicolo in suo uso. L’attività ha portato al rinvenimento di ulteriore documentazione falsa: altre tre ricette mediche analoghe e due referti medici con intestazione dell’ospedale di Santorso, anch’essi risultati contraffatti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, impedendone così un eventuale utilizzo fraudolento.

L’operazione si è conclusa con la denuncia del 33enne all’autorità giudiziaria competente.