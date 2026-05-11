Ospedale San Bassiano, primi trapianti di cornea con tecnica ultra-mininvasiva: eseguiti 4 interventi con DMEK

All’Ospedale San Bassiano sono stati eseguiti con successo, nei giorni scorsi, i primi trapianti dell’endotelio corneale mediante una tecnica ultra-mininvasiva, segnando un importante avanzamento nella chirurgia oculistica. Si tratta di quattro interventi realizzati con metodica DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty), utilizzata solo in pochi centri altamente selezionati, che consente un recupero più rapido e una minore probabilità di rigetto.

La procedura rappresenta un’evoluzione significativa nel trattamento delle patologie dell’endotelio corneale, lo strato più interno della cornea. Come spiegato dal dott. Pietro Viola, direttore dell’U.O.C. di Oculistica dell’ospedale e tra i maggiori esperti nazionali della tecnica con oltre 500 interventi all’attivo, la DMEK permette di sostituire esclusivamente il tessuto malato. Il trapianto riguarda infatti uno strato di cellule dello spessore di circa 15 micron, pari a 15 millesimi di millimetro, preservando le restanti strutture sane della cornea.

Secondo Viola, questo approccio richiede una formazione altamente specialistica e grande precisione, ma offre vantaggi rilevanti: recupero visivo più rapido, migliore qualità della visione finale e riduzione significativa del rischio di rigetto, grazie alla minima quantità di tessuto trapiantato.

L’introduzione della tecnica conferma il livello di eccellenza della chirurgia oculistica del San Bassiano. Il reparto si inserisce in una tradizione consolidata, che negli anni ha visto la presenza di figure di rilievo nazionale come il prof. Ferraris De Gaspare, il dott. Toso, il dott. Galan, il dott. Altafini e la dott.ssa Morselli, contribuendo alla crescita della scuola oculistica bassanese e al suo riconoscimento a livello regionale e nazionale.

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale dell’ULSS 7 Pedemontana, Giovanni Carretta, che ha sottolineato come l’introduzione di questa metodica rappresenti un valore aggiunto sia per i pazienti direttamente trattati sia per l’intera attività oculistica dell’ospedale. Fondamentale, in questo contesto, anche la collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, inserita nella rete regionale delle eccellenze.

Il dott. Antonio Di Caprio, direttore sanitario dell’ULSS 7 Pedemontana, ha spiegato che l’intervento dura circa 15-20 minuti, viene eseguito in regime di day hospital con paziente sedato ma vigile, e consente la dimissione già nella stessa giornata. I tempi di recupero variano tra i 10 e i 30 giorni. La tecnica è indicata per pazienti affetti da patologie dell’endotelio corneale, come la distrofia di Fuchs, che compromette progressivamente la vista in entrambi gli occhi.

L’endotelio corneale svolge un ruolo essenziale nel mantenere la trasparenza della cornea, regolando i liquidi e impedendo il gonfiore del tessuto. Quando è compromesso, la visione diventa progressivamente offuscata, spesso descritta come quella attraverso un vetro satinato, con peggioramento al mattino. Se non trattata, la patologia può evolvere fino alla cecità e colpisce prevalentemente persone oltre i 50 anni, con maggiore incidenza tra i 65 e gli 80.

L’innovazione non si ferma ai trapianti corneali. Il dott. Viola ha annunciato futuri sviluppi, tra cui l’introduzione dell’impianto di endotelio artificiale per i casi più complessi e lo sviluppo di nuove tecniche di sutura più efficaci, oggetto anche di progetti scientifici con altri centri.

Parallelamente, il reparto sta potenziando anche la chirurgia vitreoretinica, affrontando patologie come il distacco di retina e le malattie maculari (pucker e fori maculari) con strumenti mini-invasivi di ultima generazione, con calibri fino a 0,4 mm. Questa tecnologia riduce il trauma oculare, accelera la guarigione, limita il dolore post-operatorio e diminuisce il rischio di complicanze, confermando l’orientamento del San Bassiano verso l’innovazione e l’eccellenza clinica nelle specialità oculistiche più avanzate.