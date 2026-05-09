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9 Maggio 2026 - 15.17

Montagna vicentina, donna rischia l’amputazione di due dita della mano dopo incidente in ferrata

REDAZIONE
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VALDASTICO — Intervento di emergenza nella mattinata di oggi, attorno alle 10.30, nella ferrata delle Anguane, nel territorio di Valdastico, dove una donna di circa 40 anni è rimasta gravemente ferita a una mano a seguito di un incidente causato dal tiro di una corda.

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe riportato una grave lesione con probabile amputazione delle falangi distali di una o due dita della mano. Non risultano altri traumi.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Treviso, attivato in quanto l’elicottero di Verona risultava impegnato in un altro intervento. La paziente è stata recuperata e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso per le cure e gli accertamenti del caso.

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