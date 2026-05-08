NUOVE REGOLE PER L’ECOCENTRO DI CHIAMPO: CONTROLLO IMMEDIATO SULLA TARI E DAL 1° GIUGNO SI ENTRA CON IL CODICE FISCALE

L’ecocentro di Chiampo entra ufficialmente a pieno regime dopo un periodo di rodaggio, portando con sé una serie di novità sulle modalità di accesso e di controllo. Le modifiche riguardano in particolare la verifica della regolarità contributiva della TARI e l’uso dei sistemi di identificazione degli utenti.

Grazie al sistema di accesso tramite badge, sarà infatti possibile verificare in tempo reale se l’utente è in regola con il pagamento dei tributi comunali. Un controllo immediato che consentirà una gestione più efficiente e trasparente del servizio.

A partire dal primo giugno, inoltre, il sistema subirà un ulteriore aggiornamento: al posto del badge sarà possibile accedere utilizzando il codice fiscale, semplificando così le procedure per i cittadini e mantenendo al tempo stesso attivo il controllo sulla posizione contributiva.