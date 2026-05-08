Blitz antidroga a San Lazzaro: la Polizia chiude una piazza di spaccio nella zona ovest di Vicenza

Nuovo colpo al traffico di droga a Vicenza. Nella mattinata del 6 maggio gli agenti della sezione narcotici della Squadra Mobile della Questura hanno eseguito un blitz antidroga nel quartiere di San Lazzaro, dando attuazione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica nei confronti di alcuni soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, nello spaccio di sostanze stupefacenti in città.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto al traffico e alla vendita di droga portate avanti dalla Polizia di Stato ed è partita dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini riguardanti movimenti sospetti in un appartamento situato nella zona ovest della città.

Le indagini hanno consentito agli investigatori di ricostruire una presunta attività di spaccio ritenuta particolarmente strutturata e redditizia, portata avanti da tre persone ora indagate per violazione dell’articolo 73 del DPR 309/90, normativa che disciplina i reati legati agli stupefacenti.

Nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione di uno degli indagati, gli agenti hanno rinvenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish già suddivise in dosi e pronte per la vendita, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della droga.

L’operazione è poi proseguita con le perquisizioni nelle abitazioni degli altri due soggetti coinvolti, entrambe situate in città. In questo caso gli investigatori hanno sequestrato una consistente somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio e acquisito ulteriori elementi utili al proseguimento delle indagini.

Al termine dell’attività investigativa, il Questore della Provincia di Vicenza, Francesco Zerilli, ha emesso nei confronti dei tre soggetti altrettanti avvisi orali, misura di prevenzione personale prevista nei confronti di individui ritenuti socialmente pericolosi.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul quartiere di San Lazzaro e sulle aree urbane considerate maggiormente esposte al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.