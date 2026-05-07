Auto contro un albero: paura per il fumo dal veicolo e traffico in tilt

Traffico paralizzato nel tardo pomeriggio tra Schio e Magrè a causa di un incidente stradale avvenuto lungo Viale Trento Trieste, nel tratto che attraversa il torrente Leogra e collega i due abitati.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17.40, in pieno orario di rientro dei lavoratori. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale Alto Vicentino, un’autovettura è uscita autonomamente dalla carreggiata andando a schiantarsi contro un albero ad alto fusto all’incrocio con via Venezia.

Momenti di apprensione tra i presenti, che hanno immediatamente dato l’allarme notando il fumo sprigionarsi dal veicolo incidentato, facendo temere un possibile incendio o addirittura uno scoppio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco con due squadre operative, impegnate nella messa in sicurezza della vettura, gravemente danneggiata nella parte anteriore e rimasta ferma proprio a ridosso dell’albero urtato.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. L’intersezione interessata dall’incidente rappresenta infatti uno snodo fondamentale per il traffico in uscita dalla Val Leogra, soprattutto per i mezzi pesanti. La Polizia Locale, oltre alle operazioni di rilievo del sinistro, ha dovuto impiegare ulteriore personale per regolare la circolazione e limitare i disagi agli automobilisti.

La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo circa un’ora e mezza, una volta completate le operazioni di rimozione del mezzo incidentato e ripristinate le condizioni di sicurezza della carreggiata.MODALITÀ SVILUPPATORE