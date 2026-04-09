Gruppo Alpac: inaugurato il nuovo polo per l’edilizia del Centro-Sud Italia

Il Gruppo Alpac – azienda vicentina specializzata nelle tecnologie avanzate per la gestione del foro finestra e nelle soluzioni decentralizzate di ventilazione meccanica controllata – annuncia l’apertura della nuova sede di Incovar, storica azienda pugliese di cassonetti e monoblocchi entrata a far parte del Gruppo a settembre 2025.

Il nuovo stabilimento rappresenta un’evoluzione importante sia per il Gruppo Alpac che per Incovar, non solo dal punto di vista dimensionale (da 1.300 a 4.800 mq) e della capacità produttiva (fino a 35.000 monoblocchi l’anno), ma anche perché la nuova sede si configura come hub industriale evoluto, pensato per integrare processi produttivi avanzati e diffondere la cultura del sistema monoblocco nel settore edile del Centro-Sud Italia.

“Con il nuovo stabilimento – commenta Luciano Dalla Via, Presidente del Gruppo Alpac – Incovar consolida il proprio ruolo strategico nel presidio del Centro-Sud Italia, con particolare riferimento al mercato pugliese, un territorio che si distingue per dinamismo e prospettive di crescita nel comparto edilizio”.

In questa direzione vanno i nuovi investimenti in macchinari e infrastrutture, insieme a interventi concreti sul fronte ambientale, tra cui l’introduzione di un compattatore per il recupero e la re-immissione sul mercato dell’EPS di scarto. È già prevista, inoltre, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 200 kW con sistema di accumulo.

“Mantenendo salde le nostre radici nel territorio – afferma Angelo Mastronardi, amministratore di Incovar – abbiamo voluto creare un luogo aperto con ambienti moderni e sicuri che favoriscono la collaborazione tra reparti; uno spazio in grado di accogliere anche clienti e professionisti in un contesto pensato per condividere competenze, approfondire soluzioni e diffondere la conoscenza del sistema monoblocco come componente essenziale per un’edilizia evoluta e sostenibile”.