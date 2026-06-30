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30 Giugno 2026 - 16.56

Elon Musk rilancia lo scadentissimo film anti-immigrati “Citizen Vigilante”, diffuso gratuitamente su X

Giuseppe Balsamo
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Un film tedesco già al centro di polemiche per contenuti giudicati controversi e una qualità artistica duramente criticata è tornato improvvisamente sotto i riflettori internazionali dopo la promozione da parte di Elon Musk, che lo ha rilanciato rendendolo disponibile gratuitamente sulla sua piattaforma.

Il titolo, Citizen Vigilante, è un thriller diretto da Uwe Boll e interpretato da Armie Hammer. Il film racconta la storia di un uomo d’affari che intraprende una violenta vendetta contro presunti criminali immigrati in un contesto europeo non specificato.

L’opera era già finita al centro di polemiche per il mancato rilascio del certificato di censura da parte dell’ente tedesco FSK, che avrebbe motivato la decisione con il rischio di incitamento alla violenza contro immigrati. Il regista ha contestato la scelta parlando di censura e ha dichiarato di aver presentato ricorso, poi respinto.

Dopo l’uscita negli Stati Uniti il 19 giugno, distribuito da Quiver Distribution, il film ha ottenuto una nuova visibilità globale grazie alla pubblicazione gratuita su X da parte di Musk, che ne ha incentivato la diffusione con ulteriori commenti positivi su un eventuale seguito.

La mossa ha amplificato ulteriormente il dibattito attorno all’opera, già fortemente criticata dalla stampa specializzata per la sua rappresentazione violenta e la scarsa qualità narrativa, definita da alcune recensioni come incoerente e “moralmente discutibile”.

Il film era già controverso anche per la scelta di Armie Hammer come protagonista, nel contesto del suo tentativo di ritorno sulle scene dopo le accuse mosse nei suoi confronti nel 2021, da lui sempre respinte.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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