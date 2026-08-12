Estate 2026, benvenuti in spiaggia al centro commerciale

Ventidue gradi ed un carrello: la nuova estate italiana

Umberto Baldo

L’impatto con la bolla polare avviene al secondo passo, subito dopo la prima porta scorrevole in vetro.

Fuori l’asfalto trasuda sessanta gradi, i cofani delle automobili arroventano l’aria, ed attraversare il parcheggio richiede quasi un atto di fede.

Dentro, novanta secondi dopo, un microclima da tundra alpina ti accoglie con la generosità di un abbraccio frigorifero.

Da qualche tempo, da quando l’Africano ha deciso di diventare il nostro signore e padrone, ho notato una cosa: i Centri Commerciali sono sempre più frequentati, in particolare nei fine settimana.

E non soltanto da chi deve comprare qualcosa.

Ci sono sempre più persone che sembrano andarci semplicemente per stare lì, magari solo per respirare senza avere la sensazione di essere dentro un forno.

Benvenuti nel nuovo stabilimento balneare dell’estate urbana: la galleria del Centro Commerciale.

Per chi non ha la fortuna, la pazienza, e spesso anche i mezzi, per affrontare le colonne di automobili verso le spiagge, la liturgia dell’agosto ha cambiato altare.

I cronisti da ombrellone continuano a contare i lettini vuoti, le presenze negli stabilimenti ed il prezzo delle granite.

Ma la vera sociologia della mezza estate, forse, si consuma sotto i faretti a LED, tra un negozio di telefonia, una profumeria ed una catena di fast food.

Basta fermarsi cinque minuti su una panchina per osservare la nuova fauna della controra.

C’è il pensionato di lungo corso che ha eletto la galleria a proprio soggiorno personale: quotidiano d’ordinanza sotto il braccio, passo felpato ed una capacità strategica degna di un veterano nell’occupare la seduta esattamente sotto la bocchetta di ventilazione principale.

Ci sono le giovani famiglie con passeggino al seguito, che compiono lente vasche d’ispezione senza mai sfiorare un portafoglio, trasformando il corridoio centrale nella propria passeggiata a mare.

E poi c’è il popolo del caffè tattico: poco più di un euro al banco dell’area ristoro per garantirsi un paio d’ore di permanenza perfettamente legittima; aria condizionata compresa.

Il Centro commerciale, insomma, ha scoperto una nuova funzione che probabilmente non era prevista nei business plan: è diventato il condizionatore sociale di una parte del Paese.

Un tempo la fuga dalla canicola era una questione di chilometri.

La mezza giornata allo stabilimento, la gita fuori porta, il fresco della collina, la passeggiata serale in piazza.

Oggi, per una fetta crescente della popolazione, tutto questo costa.

Costa il carburante per arrivarci, costa il parcheggio, costa il lettino, costa l’ombrellone, costa il pranzo.

E, soprattutto, costa sempre di più anche semplicemente stare bene a casa propria.

Perché quando il termometro si avvicina ai quaranta gradi, il condizionatore domestico smette di essere un elettrodomestico e comincia ad assomigliare ad un investimento finanziario. Ogni ora di refrigerio ha il suo prezzo.

E allora accade qualcosa di curioso.

Per decenni abbiamo decretato, non senza ragione, la morte delle vecchie piazze di quartiere, cannibalizzate proprio dalla nascita delle grandi cattedrali del consumo.

Abbiamo costruito centri commerciali sempre più grandi per comprare sempre più cose.

E adesso scopriamo che, nel cuore dell’estate, quei medesimi luoghi sono diventati anche le nuove piazze.

Solo che sono piazze private.

Qui puoi passeggiare, sederti, incontrare gente, portare i bambini, prendere un caffè, guardare le vetrine e persino passare un pomeriggio senza spendere quasi nulla.

Ad una condizione implicita: prima o poi qualcuno proverà a venderti qualcosa.

È una curiosa forma di socialità contemporanea.

La piazza medievale apparteneva alla comunità, la piazza moderna appartiene al Comune, la piazza climatizzata appartiene ad una società immobiliare.

Eppure è proprio quest’ultima, oggi, ad offrire ciò che le altre non riescono più a garantire: ombra, fresco, sicurezza, sedute, ed un po’ di vita collettiva.

La vecchia piazza di pietra, alle tre del pomeriggio, è diventata una lastra di cottura a cielo aperto.

La “piazza al neon”, invece, garantisce ventidue gradi fissi, una panchina e l’illusione di stare in mezzo al mondo.

È una democrazia del refrigerio.

Ma con un piccolo dettaglio che dovrebbe farci riflettere.

Chi ha una casa ben isolata, un buon impianto di climatizzazione, magari una seconda casa in montagna o la possibilità di partire per qualche settimana, affronta il caldo in un modo.

Chi non ha nulla di tutto questo cerca un luogo pubblico, gratuito o quasi, dove poter respirare.

E quel luogo sempre più spesso è proprio un centro commerciale.

Così anche il clima finisce per allargare le disuguaglianze.

Un tempo le differenze sociali si misuravano sulla meta delle vacanze: c’era chi andava in Costa Azzurra e chi si accontentava della pensione a due stelle.

Oggi la forbice è diventata più elementare, quasi biologica.

Non si misura più soltanto su dove puoi andare in vacanza; si misura su quanti gradi puoi permetterti di respirare.

E c’è qualcosa di paradossale nel fatto che, mentre discutiamo continuamente di città intelligenti, rigenerazione urbana, socialità ed inclusione, una parte dei cittadini abbia trovato la propria soluzione semplicemente entrando dalla porta automatica di un centro commerciale.

Non è il trionfo del capitalismo. È quasi il contrario.

È il capitalismo che, senza averlo programmato, si ritrova a svolgere una funzione che una città dovrebbe garantire da sé.

E così, nell’estate dell’Africano, la nuova piazza non ha più una fontana al centro.

Ha una bocchetta dell’aria condizionata. E la nuova vacanza low cost non richiede un biglietto ferroviario.

Basta entrare.

Poi, naturalmente, c’è sempre il carrello della spesa.

Perché anche il fresco, alla fine, qualcuno deve pur pagarlo.