Vicenza riapre la Triestina

La storica caffetteria La Triestina di corso Palladio ha riaperto oggi le sue porte, tornando a essere un punto di riferimento nel cuore del centro storico di Vicenza.

All’inaugurazione ha partecipato il sindaco Giacomo Possamai, inseme all’assessora alle attività produttive Cristina Balbi, che ha salutato con soddisfazione la riapertura del locale, incontrando i nuovi proprietari Roberta Rocco e Massimo Nassi di MdC Group.

«La riapertura de La Triestina è una bella notizia per Vicenza e per il suo centro storico – commenta il sindaco Giacomo Possamai –. È importante che uno dei locali storici della città torni a vivere grazie a un nuovo investimento e a imprenditori che hanno scelto di credere in questo spazio e nel futuro del centro. La riapertura di attività e locali è un segnale positivo per la vitalità commerciale e sociale di corso Palladio e dell’intera città».

La riapertura rappresenta così un nuovo capitolo per uno dei locali storici del centro cittadino, che torna ad accogliere vicentini e visitatori mantenendo il proprio nome e la propria riconoscibilità, ma con una veste rinnovata e una proposta più ampia.