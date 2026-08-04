Brendola cerca nuovi “nonni vigili”: aperto il bando per sorvegliare gli attraversamenti davanti alle scuole

Il Comune rinnova il servizio per l’anno scolastico 2026-2027. Il sindaco Bruno Beltrame e l’assessore Alessandra Stenco: «Grazie a chi ogni giorno garantisce sicurezza agli alunni, auspichiamo l’arrivo di nuove persone disponibili a mettere a disposizione tempo e impegno»

Il Comune di Brendola ha indetto un bando per il conferimento di incarichi di addetti alla sorveglianza degli alunni negli attraversamenti pedonali posti nei pressi degli edifici scolastici, durante gli orari di ingresso e uscita dalle scuole elementari e medie.

Il servizio, relativo all’anno scolastico 2026-2027, punta a garantire maggiore sicurezza agli studenti nei momenti più delicati della giornata scolastica, attraverso la presenza dei cosiddetti “nonni vigili”.

Per partecipare al bando è necessario presentare un’apposita domanda attestando il possesso dei requisiti richiesti. Possono aderire cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea o cittadini di Stati terzi in possesso di permesso di soggiorno, con un’età compresa tra 25 e 80 anni.

Tra gli altri requisiti previsti:

essere pensionati o inoccupati;

possedere l’idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

non essere stati destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione;

godere dei diritti politici.

A ciascun incaricato sarà riconosciuto un compenso lordo di 10 euro per ogni ora di servizio svolto.

«Un sentito ringraziamento ai “nonni vigili” – affermano il sindaco Bruno Beltrame e l’assessore alla Pubblica Istruzione e Sicurezza Alessandra Stenco – che nel corso dell’anno scolastico svolgono con dedizione, impegno, serietà e con qualsiasi condizione meteorologica il loro servizio a favore dei nostri alunni. Di questo come Amministrazione ne siamo infinitamente grati».

«L’auspicio – proseguono il primo cittadino e l’assessore Stenco – è che ci siano anche delle persone nuove che scelgono di mettere a disposizione un po’ del loro tempo per continuare a garantire un servizio indispensabile sotto il profilo della sicurezza dei bambini di Brendola, in entrata e in uscita da scuola».

Le domande di partecipazione al bando per il servizio di “nonno vigile”, compilate sull’apposito modulo e consegnate all’Ufficio Protocollo, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 18.30 di martedì 1 settembre 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Brendola: www.comune.brendola.vi.it oppure contattare l’Ufficio Affari Generali al numero 0444-400727.

Contatti:

Ufficio Affari Generali Comune di Brendola

Telefono: 0444 400 727

Email: affarigenerali@comune.brendola.vi.it