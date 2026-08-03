Si blocca sfinito sulla Ferrata delle Anguane: escursionista di 73 anni salvato dal Soccorso alpino

Momenti di difficoltà oggi, lunedì 3 agosto, sulla Ferrata delle Anguane, nel territorio di San Pietro Valdastico, dove un escursionista di 73 anni è stato soccorso dopo essere rimasto bloccato lungo il percorso a causa della stanchezza.

L’allarme è scattato intorno alle 12.40, quando la Centrale operativa del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero. L’uomo, un 73enne residente a Pieve del Grappa, stava affrontando il tratto dei Salvanei, caratterizzato da un passaggio orizzontale che richiede di avanzare facendo forza soprattutto con le braccia.

Ormai sfinito e incapace di proseguire, l’escursionista ha chiesto aiuto ad alcune persone presenti lungo la ferrata. Un primo soccorritore è partito immediatamente per raggiungerlo, mentre altri quattro tecnici si sono avvicinati in supporto.

Una volta raggiunto il 73enne, il soccorritore lo ha messo in sicurezza e, con un sistema di recupero, lo ha issato per circa 30 metri fino all’uscita della ferrata. Terminata la manovra, all’uomo sono stati dati acqua e viveri per consentirgli di recuperare le energie.

Successivamente l’escursionista è stato accompagnato fino alla base della parete, senza ulteriori conseguenze. L’intervento del Soccorso alpino si è concluso intorno alle 14.40.