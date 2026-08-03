Vicenza, accoltellamento a Campo Marzo: 41enne ferito al collo, caccia all’aggressore

Un uomo di 41 anni è stato ferito con un’arma da taglio al collo nel corso di una lite avvenuta all’interno di Campo Marzo, a Vicenza. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per identificare e rintracciare il presunto responsabile dell’aggressione.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto, intorno alle 18.15, quando una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Vicenza è intervenuta al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dopo la segnalazione del personale della vigilanza privata Rangers, che aveva notato la presenza di un uomo ferito e sanguinante all’interno della struttura.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato il 41enne, cittadino pakistano, nell’area rossa del pronto soccorso, già affidato alle cure dei sanitari per una grave ferita da taglio al collo. L’uomo era cosciente ma appariva fortemente scosso. Agli operatori ha raccontato in modo confuso di essere stato aggredito e rapinato del telefono cellulare e del portafoglio.

Gli accertamenti effettuati dalla Polizia sugli effetti personali della vittima hanno però permesso di recuperare sia lo smartphone sia il portafoglio, risultato privo di denaro contante, la cui proprietà è stata confermata dallo stesso 41enne.

Le successive attività investigative hanno consentito agli agenti di raccogliere la testimonianza di un altro cittadino pakistano presente ai fatti, che ha fornito una ricostruzione dell’accaduto.

Secondo quanto riferito dal testimone, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 18 all’interno del parco di Campo Marzo. La vittima e il presunto aggressore si trovavano insieme ad altri connazionali quando sarebbe scoppiata una violenta discussione. Il 41enne avrebbe accusato un connazionale, un uomo di circa 40 anni, di approfittare abitualmente di altri connazionali, facendoli ubriacare per poi derubarli.

Di fronte alle accuse, il presunto aggressore avrebbe reagito estraendo un coltello e colpendo il 41enne al collo. L’uomo sarebbe stato poi fermato dagli altri presenti. Subito dopo, il testimone avrebbe soccorso il ferito accompagnandolo in bicicletta fino al pronto soccorso per consentirgli di ricevere le cure necessarie.

La Polizia di Stato sta ora svolgendo approfondite verifiche sul territorio e analizzando gli elementi raccolti per arrivare all’identificazione e al rintraccio dell’autore dell’aggressione.