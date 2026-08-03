Blackout a Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore: disagi per abitazioni, bar e attività commerciali

Disagi e interruzioni di corrente sono stati segnalati nella giornata di oggi da numerosi cittadini in alcune zone dell’area Ovest di Vicenza e a Montecchio Maggiore.

Le segnalazioni riguardano in particolare la zona della Fiera di Vicenza, dove diverse attività commerciali hanno riferito di essere rimasti senza energia elettrica. A essere coinvolti anche bar, distributori di carburante e abitazioni, con conseguenti problemi per il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Interruzioni di corrente sono state segnalate anche a Montecchio Maggiore, dove diversi utenti hanno lamentato disservizi simili.

Causa dei blackout potrebbe essere un sovraccarico della rete elettrica legato all’ondata di caldo intenso di questi giorni. Le temperature elevate portano infatti a un aumento dei consumi, soprattutto per il maggiore utilizzo di impianti di climatizzazione, con possibili criticità sulla distribuzione dell’energia.

Al momento sono in corso le verifiche tecniche per individuare le cause precise dei disservizi e ripristinare la piena operatività della rete nelle aree interessate.