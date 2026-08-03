Veneto – Bimba chiusa in auto sotto il sole, salvata da tre agenti della Polizia Penitenziaria

Una bambina rimasta accidentalmente chiusa all’interno di un’auto sotto il sole è stata salvata grazie al tempestivo intervento di tre agenti della Polizia Penitenziaria liberi dal servizio. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 agosto a Padova.

A lanciare l’allarme è stata la madre della piccola, che si era accorta di aver lasciato la figlia bloccata nell’abitacolo del veicolo. Richiamati dalle richieste di aiuto della donna, i tre poliziotti sono intervenuti immediatamente, verificando che la bambina si trovava sul seggiolino posteriore e che tutte le portiere dell’auto erano chiuse.

Dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, gli agenti hanno valutato la situazione: con il passare dei minuti la temperatura all’interno dell’abitacolo continuava ad aumentare e la bambina appariva sempre più agitata. Considerato il rischio per la sua sicurezza e l’impossibilità di attendere oltre, hanno deciso di intervenire direttamente.

I tre agenti hanno rotto il finestrino lato guida, ritenuto il punto più sicuro per effettuare il salvataggio, riuscendo così ad aprire le portiere e a liberare la piccola, che è stata immediatamente affidata alla madre.

La bambina non ha riportato conseguenze fisiche e l’intervento si è concluso senza feriti.