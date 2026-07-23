Venezia 83, svelato il programma: da Moretti a Crowe, aspettando gli Oasis

Prende forma l’83esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Il programma è stato presentato oggi, giovedì 23 luglio, da Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, e dal direttore artistico Alberto Barbera.

I film italiani in concorso

Nella sezione “Orizzonti” gareggiano quattro titoli italiani: “Una storia” di Anna Foglietta, “La città dei vivi” di Edoardo Gabriellini, “La ragazza con la Leica” di Alina Marazzi (che apre il festival) e “I figli della scimmia” di Tommaso Landucci.

In Concorso principale, invece, cinque film: “Succederà questa notte” di Nanni Moretti, “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro, “L’Estranea” di Paolo Strippoli e “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis.

Le novità

Debutta alla Mostra la prima serie della storia del festival: “Peccato”, diretta da Valerio Vestoso e firmata anche nella sceneggiatura da Emanuela Fanelli, che ne è anche protagonista. Presentata fuori concorso in “Venezia Open”, è una mockumentary comedy ambientata in un futuro prossimo, che racconta con ironia la vita e la carriera dell’attrice. Fanelli torna al Lido dopo aver condotto le serate inaugurale e finale dello scorso anno.

Arriva inoltre il primo documentario italiano realizzato interamente con l’intelligenza artificiale: “Be Brave” di Francesco Carrozzini, dedicato al fondatore di Diesel Renzo Rosso. Anche questo titolo sarà proiettato fuori concorso, presentato da Barbera come un esperimento artistico.

Grande attesa anche per “Don’t Look Back In Anger”, il documentario sugli Oasis che sarà presentato in anteprima al festival. Barbera ha annunciato che i fratelli Gallagher hanno confermato la loro presenza sul tappeto rosso, un evento che alimenta ulteriormente l’attesa dei fan italiani per un possibile ritorno live del gruppo, con voci su due date allo Stadio Olimpico di Roma nell’estate 2027.

Sarà a Venezia anche Russell Crowe, che presenterà “What Love Builds”, documentario musicale che intreccia la sua carriera di attore e musicista con una confessione autobiografica sul ruolo della musica nella sua vita.

Completano il programma fuori concorso “Nessun dolore” di Gianni Amelio e “Scherzetto” di Mario Martone.