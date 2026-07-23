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23 Luglio 2026 - 11.41

Castelgomberto, scontro tra moto e camion: muore il motociclista

G. B.
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In aggiornamento

Tragico incidente nella mattinata di oggi a Castelgomberto, in via del Velodromo. Poco prima delle 11 si è verificato uno scontro tra una motocicletta e un camion.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, dalle prime informazioni un uomo residente a Desenzano del Garda di circa 70 anni, per il quale i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’intervento è stato classificato con codice nero.

Al momento non sono note l’identità e l’età della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato all’impatto tra il mezzo a due ruote e il camion.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le operazioni di rilievo e per la gestione della viabilità.

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