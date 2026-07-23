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23 Luglio 2026 - 11.34

ODISSEA, A VICENZA IL REGNO DELLE CARTE COLLEZIONABILI TRA TORNEI, SFIDE E PASSIONE

Anita Guelfi
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Un punto di riferimento per gli appassionati di carte collezionabili, giochi da tavolo e sfide tra giocatori. A Vicenza siamo andati a scoprire Odissea, il negozio dedicato al mondo del collezionismo e dell’intrattenimento dove ogni giorno si incontrano appassionati di diverse età, accomunati dalla passione per le carte e per i giochi strategici.

Oltre alla vendita di carte collezionabili, il negozio propone un’ampia scelta di giochi da tavolo e prodotti dedicati anche al mondo dei Beyblade, organizzando tornei ed eventi che richiamano giocatori soprattutto dal territorio vicentino, ma anche da tutta la regione in occasione degli appuntamenti più importanti.

Un ambiente aperto e dinamico, frequentato principalmente da ragazzi e adulti tra i 16 e i 40 anni, dove la competizione si unisce alla socialità e alla voglia di condividere una passione comune. I tornei più partecipati e le sfide che attirano maggiormente gli appassionati saranno raccontati nel servizio video.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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