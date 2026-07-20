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20 Luglio 2026 - 11.10

CAFFÈ CON GIACOMO: LE DEMOLIZIONI TAV, L’EX MACELLO, LA FONTANA DI SAN LORENZO E SERVIZI CITTADINI

Elisa Santucci
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Torna l’appuntamento con “Caffè con Giacomo”, il confronto con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che ha affrontato diversi temi legati ai lavori pubblici, alla trasformazione urbana e ai servizi della città. Al centro del confronto anche il cantiere della TAV, con le demolizioni in corso e le criticità ancora aperte, in particolare sul progetto della parte Est. Si è parlato inoltre del recupero dell’ex Macello, della riqualificazione della fontana di San Lorenzo, del nuovo servizio di autobus serale e del consenso crescente registrato dal primo cittadino nella classifica dei sindaci più apprezzati.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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