CAFFÈ CON GIACOMO: LE DEMOLIZIONI TAV, L’EX MACELLO, LA FONTANA DI SAN LORENZO E SERVIZI CITTADINI

Torna l’appuntamento con “Caffè con Giacomo”, il confronto con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che ha affrontato diversi temi legati ai lavori pubblici, alla trasformazione urbana e ai servizi della città. Al centro del confronto anche il cantiere della TAV, con le demolizioni in corso e le criticità ancora aperte, in particolare sul progetto della parte Est. Si è parlato inoltre del recupero dell’ex Macello, della riqualificazione della fontana di San Lorenzo, del nuovo servizio di autobus serale e del consenso crescente registrato dal primo cittadino nella classifica dei sindaci più apprezzati.