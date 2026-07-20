Incendio con esplosioni agli Alberoni: in fiamme un capanno, alta colonna di fumo sul Lido di Venezia

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 20 luglio, agli Alberoni, al Lido di Venezia, dove un incendio ha interessato un capanno in legno provocando una serie di esplosioni avvertite anche a distanza.

Le fiamme hanno avvolto una struttura adibita a deposito, all’interno della quale erano custoditi vari materiali, comprese alcune bombole di gas e Gpl. Proprio queste ultime, raggiunte dal fuoco, hanno causato una decina di violente deflagrazioni, alimentando il rogo e generando una densa colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza.

L’incendio si è propagato rapidamente anche alla vegetazione circostante, coinvolgendo un giardino con sterpaglie e rendendo necessario un rapido intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento del Lido di Venezia, supportate da un’autopompa proveniente dal centro storico, che sono riuscite a circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si estendesse ulteriormente.

Nonostante le esplosioni e il forte allarme suscitato tra residenti e passanti, non si registrano persone ferite né coinvolte.

Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite anche dopo lo spegnimento dell’incendio, mentre restano da chiarire le cause che hanno innescato il rogo.