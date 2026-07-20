Noventa Vicentina, lo sport in piazza per Aurora: raccolti 5.745 euro alla Réunion G.D.M.I.

Una serata di sport, partecipazione e solidarietà che ha trasformato Piazza IV Novembre in un grande spazio di condivisione. La Réunion G.D.M.I. Regione Veneto, organizzata venerdì sera a Noventa Vicentina a sostegno del progetto “Un passo per Aurora”, ha superato ogni aspettativa, raccogliendo 5.745 euro destinati interamente al percorso di cura della piccola Aurora.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 210 persone, tra cui 38 istruttori arrivati da diverse realtà del territorio, unite dalla volontà di sostenere una causa importante attraverso i valori dello sport. Per un’ora la piazza si è trasformata in una palestra a cielo aperto, con allenamento, energia e spirito di squadra.

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Alla serata ha partecipato anche il sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale e sottolineato il valore dell’iniziativa. «Quando lo sport riesce a creare una rete di solidarietà e coinvolgere un’intera comunità, dimostra tutta la sua forza – ha dichiarato il primo cittadino –. Noventa ha risposto con grande partecipazione a un appuntamento che mette al centro non solo l’attività fisica, ma soprattutto l’attenzione verso gli altri. Ringrazio gli organizzatori, gli istruttori, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato straordinario: iniziative come questa rappresentano il volto migliore dello sport e della nostra comunità».

Momento particolarmente emozionante è stato l’intervento dei genitori di Aurora, presenti insieme alla bambina, che hanno ricevuto l’affetto e la vicinanza di tutti i partecipanti. Ad Aurora sono stati consegnati un peluche e alcune magliette G.D.M.I., simboli dell’abbraccio della grande famiglia della Ginnastica Dinamica Militare Italiana.

L’allenamento è stato guidato da Marco Businaro, istruttore dei centri G.D.M.I. di Este e Noventa Vicentina, da Elisa Pulito, istruttrice del centro di Arquà Petrarca, organizzatori dell’evento, insieme a Simone Martini, responsabile G.D.M.I. Veneto-Friuli. La manifestazione ha coinvolto persone di diverse età e provenienze, unite dalla voglia di fare squadra e dare un contributo concreto.

La Réunion ha confermato come la Ginnastica Dinamica Militare Italiana sia molto più di una disciplina sportiva: una realtà capace di creare legami, mettere in relazione territori e persone e promuovere valori come benessere, inclusione e solidarietà.

La serata si è conclusa con un momento conviviale alla Buseta, proseguito fino a tarda sera, in un clima di festa e amicizia che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento a tutti gli istruttori, agli atleti, ai volontari, alle istituzioni, agli sponsor e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Un risultato che testimonia come, quando lo sport incontra la solidarietà, il traguardo più importante sia quello raggiunto insieme.