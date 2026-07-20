Veneto – Violento scontro tra furgone e auto, sette feriti estratti dalle lamiere

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, a Gaiarine, in provincia di Treviso. Lo scontro, avvenuto intorno alle 14.45 in via Barse, ha coinvolto un furgone e un’autovettura, provocando il ferimento di sette persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Treviso, con squadre provenienti dai distaccamenti di Vittorio Veneto e Conegliano, che hanno lavorato per estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere dei veicoli.

Una volta liberate, le sette persone sono state affidate alle cure del personale del Suem 118, intervenuto con ambulanze e con il supporto dell’elisoccorso per garantire un rapido trasporto dei feriti nelle strutture ospedaliere.

Conclusa la fase di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i Carabinieri, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.