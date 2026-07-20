La Spagna campione del mondo diventa un’opera di land art in Veneto

Un campo di stoppie nel Veronese si trasforma in una grande tela dedicata allo sport e al messaggio di unione tra i popoli. A Castagnaro, in provincia di Verona, il land artist italiano Dario Gambarin ha realizzato una nuova opera di land art per celebrare la vittoria della Spagna nella finale della Coppa del Mondo 2026.

L’opera, realizzata su un terreno di circa 30 mila metri quadrati ricavato da un campo di grano appena trebbiato, raffigura al centro la Coppa del Mondo, lunga circa 200 metri, accompagnata dalla scritta “Espana” in omaggio alla nazionale vincitrice.

Come nelle sue precedenti performance, Gambarin ha realizzato il disegno direttamente sulla terra, guidando trattore, aratro ed erpice rotante senza utilizzare tracciamenti preliminari, sistemi satellitari o strumenti digitali. Un lavoro completamente affidato all’esperienza e alla sensibilità dell’artista, che ha trasformato il paesaggio agricolo in un’immagine visibile dall’alto.

L’opera vuole richiamare il valore universale dello sport e la sua capacità di creare un confronto tra nazioni diverse nel rispetto di regole comuni. Un messaggio particolarmente significativo, secondo Gambarin, in un periodo storico segnato da tensioni e fragili equilibri geopolitici.

«Lo sport ci mostra che è possibile affrontarsi senza diventare nemici – spiega l’artista –. Alla fine delle partite restano le strette di mano e gli abbracci tra avversari. Un’immagine che dovrebbe ispirare anche la diplomazia: attraverso regole condivise, equità e rispetto reciproco, la competizione può diventare incontro e contribuire alla pace».

Nel corso della sua carriera, Dario Gambarin ha dedicato le sue opere di land art a numerose figure e temi di rilievo internazionale, tra cui Papa Francesco, Barack Obama, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King, George Orwell, Greta Thunberg e Leonardo da Vinci, oltre a realizzare diversi lavori dedicati alla pace, all’ambiente e alla storia contemporanea.