City Green Light presenta il primo bilancio di sostenibilità

Vicenza, 14 luglio 2026 – City Green Light presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025, il primo redatto su base consolidata di Gruppo. Il documento rappresenta per la prima volta in modo unitario le performance ambientali, sociali ed economiche dell’intero perimetro societario, offrendo una visione complessiva dell’impatto generato sui territori. Il report segna un passaggio istituzionale rilevante nel percorso di crescita e integrazione dell’azienda, che si conferma uno dei principali operatori indipendenti nel settore dell’illuminazione pubblica e dei servizi energetici per le città italiane.

Oggi City Green Light opera in 18 Regioni, gestisce 997.498 punti luce in oltre 350 Comuni e serve un bacino di circa 6 milioni di abitanti, supportando le Pubbliche Amministrazioni nei percorsi di efficientamento energetico, innovazione dei servizi urbani e transizione sostenibile. Nel 2025 il Gruppo ha investito 22,4 milioni di euro in interventi di efficienza, illuminazione intelligente, riqualificazione impiantistica e digitalizzazione.

Nel periodo 2011–2025, le attività messe a terra hanno generato risparmi energetici per il 2025 stimati pari a 419.000 MWh/anno e consentito di evitare l’emissione di circa 125.000 tonnellate di CO 2 . Valori elaborati prendendo come riferimento le stime dei consumi precedenti alla riqualificazione degli impianti.

Il documento riporta inoltre le performance ambientali del Gruppo, con emissioni complessive di gas serra pari a:

Scope 1: 925 tCO 2 eq

925 tCO eq Scope 2: 31.204 tCO 2 eq (Location-Based) / 11.765 tCO 2 eq (Market-Based)

31.204 tCO eq (Location-Based) / 11.765 tCO eq (Market-Based) Scope 3: 12.225 tCO 2 eq.

Le emissioni complessive Location-Based (44.354 tCO 2 eq) sono influenzate dall’ampliamento del perimetro di rendicontazione conseguente al primo Bilancio consolidato di Gruppo e, pertanto, non risultano direttamente comparabili con l’esercizio precedente. Il report è stato sottoposto a limited assurance da parte di PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l., secondo lo standard internazionale ISAE 3000 (Revised).

“Questo Bilancio segna una tappa importante per City Green Light perché, per la prima volta, restituisce una visione unitaria dell’impatto generato dall’intero Gruppo sui territori. I risultati confermano la solidità di un modello industriale che integra investimenti, innovazione e sostenibilità, accompagnando le Pubbliche Amministrazioni nella transizione energetica e digitale delle città. Il consolidamento del Gruppo e la partnership con Igneo Infrastructure Partners rafforzano ulteriormente la nostra capacità di pianificare investimenti di lungo periodo e di generare valore concreto per le comunità”, dichiara Alessandro Visentin, CEO di City Green Light.

Decarbonizzazione E Risultati Ambientali

Nel 2025 le emissioni dirette (Scope 1) si attestano a 925 tCO 2 eq, mentre le emissioni indirette (Scope 2) risultano pari a 31.204 tCO 2 eq (Location-Based) e 11.765 tCO 2 eq (Market-Based). Le emissioni indirette lungo la catena del valore (Scope 3) sono pari a 12.225 tCO 2 eq. Il profilo emissivo del Gruppo riflette gli interventi di efficientamento energetico sugli impianti gestiti e il crescente utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La quota di energia verde utilizzata per gli impianti dei Comuni serviti raggiunge il 78%, mentre la produzione da impianti fotovoltaici è pari a 771 MWh, interamente destinati alla vendita. L’impegno ambientale comprende anche iniziative per il contenimento dell’inquinamento luminoso e la tutela del cielo notturno, con interventi mirati in aree sensibili come Asiago e Matera.

Economia Circolare E Filiera Sostenibile

Nel 2025 il volume complessivo degli acquisti del Gruppo è pari a 139,5 milioni di euro, di cui il 99,1% destinato a fornitori localizzati in Italia. Il 33% dei 782 nuovi fornitori è stato sottoposto a screening ESG secondo criteri ambientali e sociali. Sul fronte dei rifiuti industriali e cantieristici, il Gruppo ha generato 567 tonnellate, di cui il 99,7% avviato a recupero (566,1 tonnellate), limitando allo 0,3% la quota destinata a smaltimento.

Persone, Governance E Territorio

Il Gruppo conta 383 dipendenti, garantendo stabilità occupazionale con il 97,1% di contratti a tempo indeterminato. Gli under 30 rappresentano il 36% delle nuove assunzioni, mentre la presenza femminile è pari al 26% della popolazione aziendale. Nel corso dell’anno sono state erogate 14.694 ore di formazione, pari a 38,4 ore medie pro capite.

Sul fronte del benessere organizzativo, City Green Light ha confermato il riconoscimento Great Place to Work®, l’Herconomy Award, la certificazione SA8000, la UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere e la ISO 30415:2021. La governance è presidiata dal massimo punteggio (3+++) nel Rating di Legalità AGCM e dall’assenza di casi di corruzione nell’intero perimetro consolidato. A conferma dell’impegno verso i territori, il progetto “Insieme verso Parma Climate Neutral 2030”, basato sul coinvolgimento della cittadinanza nei percorsi di sostenibilità, ha infine ricevuto lo SMAU Innovation Award 2025.

GLOSSARIO ESSENZIALE – RENDICONTAZIONE ESG Per facilitare la lettura dei principali indicatori ambientali, si riportano le definizioni essenziali secondo il GHG Protocol, standard internazionale di riferimento per la rendicontazione delle emissioni di gas serra.