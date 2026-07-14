Meteo – In Veneto allerta gialla per ondate di calore oggi e domani. Domani allerta gialla anche per possibili rovesci e temporali

Venezia, 14 luglio 2026 – Il rischio di ondate di calore continua a tenere in allerta il Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso oggi un nuovo bollettino dichiarando l’allerta gialla per il rischio di ondate di calore per oggi, 14 luglio e per domani, 15 luglio. Mercoledì 15 luglio, all’allerta ondate di calore, si aggiungerà anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico temporali su tutto il territorio. Nonostante il permanere del caldo, si prevede infatti tempo a tratti instabile, con possibili rovesci o temporali, dapprima sulle zone montane e pedemontane, in estensione alla pianura tra mercoledì pomeriggio/sera e giovedì mattina.

