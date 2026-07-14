Giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato nell’Europa occidentale

Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo mai registrato nell’Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, con temperature quasi da record determinate anche dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per questo mese. Lo rende noto il Servizio per i cambiamenti climatici di Copernicus (C3S), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF).

“Gran parte dell’Europa occidentale è stata investita da un’ondata di calore da record, con ondate di calore marine diffuse nel Mediterraneo occidentale e lungo le coste atlantiche. A livello globale, la media delle temperature oceaniche è stata la più alta mai registrata per un mese di giugno, superando di appena 0,01 °C il precedente record del 2024, complice anche El Niño”, spiega C3S.

“L’ondata di calore ha battuto record storici in diversi Paesi europei, con gravi ripercussioni sulla salute, compresi decessi legati al caldo. L’Europa ha inoltre registrato una siccità diffusa che, unita al caldo estremo, ha favorito incendi in Iberia e nel sud della Francia, accentuando il rischio siccità anche a est”, avverte Copernicus.