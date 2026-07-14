Veneto – A4, schianto tra tre camion: autista estratto dalle lamiere, chiusa l’autostrada

Incidente poco prima delle 8.30 tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Milano. Coinvolti due autoarticolati che trasportavano materiale plastico e una bisarca. Un conducente è rimasto incastrato nella cabina di guida ed è stato liberato dai vigili del fuoco.

Mattinata di disagi lungo l’autostrada A4, dove poco prima delle 8.30 di oggi, martedì 14 luglio, si è verificato un violento tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti nel tratto compreso tra i caselli di San Stino di Livenza e Cessalto, al chilometro 437, in direzione Milano.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due autoarticolati adibiti al trasporto di materiale plastico e una bisarca. A seguito dell’impatto, uno degli autisti è rimasto bloccato all’interno della cabina di guida, mentre gli altri due conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dai rispettivi mezzi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con l’autopompa del distaccamento di Motta di Livenza, l’autopompa di San Donà di Piave e l’autogrù della centrale di Mestre. I pompieri hanno lavorato per liberare il conducente rimasto incastrato tra le lamiere, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del Suem 118.

Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la carreggiata dell’A4 in direzione Milano è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche il personale ausiliario di Autostrade Alto Adriatico e la Polizia Stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

Sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. Possibili rallentamenti e code nella zona interessata dall’incidente.