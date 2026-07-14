Veneto – Addio a Walter Stefani, il vigile del fuoco gentile: aveva 59 anni

Si è spento lunedì 13 luglio, all’età di 59 anni, Walter Stefani, vigile del fuoco in servizio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso.

Circa un anno fa aveva scoperto di essere affetto da una grave malattia, contro la quale ha combattuto con forza e dignità fino alla fine. Residente a Monastier, Stefani era entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1990, iniziando la propria carriera nella caserma di Sant’Antonino.

Successivamente aveva seguito il trasferimento del Comando nella nuova sede di via Santa Barbara, prestando servizio per molti anni presso la sede centrale. Negli ultimi anni della sua carriera era stato assegnato alla sede aeroportuale dei Vigili del Fuoco, continuando a svolgere il proprio lavoro con professionalità e impegno.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra i colleghi, che lo ricordano come una persona generosa, sempre disponibile e caratterizzata da modi gentili ed educati. Un uomo profondamente legato al Corpo e al valore del servizio, che per oltre trent’anni ha rappresentato un punto di riferimento per chi ha lavorato al suo fianco.