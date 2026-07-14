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14 Luglio 2026 - 9.57

Basso Vicentino – Uomo muore travolto dal trattore

G. B.
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Articolo in aggiornamento.

Tragedia questa mattina a Mossano, nel comune di Barbarano Mossano, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita in un incidente con un trattore. A trovarlo è stato il figlio.

L’allarme è scattato in via Colombara, dove il 118 è intervenuto dopo la segnalazione dell’incidente. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo è stato trovato sotto il mezzo agricolo. Purtroppo per lui non c’era più nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato al tragico incidente.

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