Ad Arzignano arriva Salti In Piazza 2026

Mercoledì 15 luglio il salto con l’asta in Piazza Marconi

nel contesto dei “mercoledì by night”

Gli azzurri Molinarolo, Malavisi e Stecchi con atleti di tutto il mondo

protagonisti di un evento internazionale dal sapore olimpico

Claudio Stecchi – European Team Championships 2023 | Chorzow (POL), Silesian Stadium | 23-25.06.2023 | Photo: Francesca Grana/FIDAL

Il sindaco Riccardo Masiero e il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Lovato: “L’edizione 2026 porterà atleti azzurri e da tutto il mondo ad Arzignano. Saltinpiazza Trofeo Autovega rappresenta una tradizione per Arzignano che di anno in anno fa salire il suo livello fino al contesto internazionale. Ringraziamo vivamente Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino che, insieme nell’Atletica Pedemontana Veneta, costituiscono un punto di forza della nostra comunità. Invitiamo la cittadinanza ad ammirare gli acrobati dell’Atletica che amano Arzignano e che coinvolgono i loro colleghi. Un grazie ai numerosi sponsor che assieme all’Amministrazione e ai promotori rendono possibile questa eccellenza del programma sportivo cittadino.”

Elisa Molinarolo – Roma 2024, European Athletics Championships | 07/12.06.2024 | Rome (ITA), Stadio Olimpico | Photo: Francesca Grana/FIDAL

A poche settimane dai campionati italiani assoluti, dove vari sprinter di Atletica Arzignano saranno in gara come Giambellini, Fongaro, Lazzati e Odje e a un mese dagli europei di Birmingham dove l’atletica italiana si metterà di nuovo in mostra, mercoledì 15 luglio 2026 a partire dalle 17:30 in Piazza Marconi ad Arzignano tornano le emozioni del salto con l’asta nei centri storici grazie alla spettacolare manifestazione SaltInpiazza trofeo AUTOVEGA 2026. La città del grifo si conferma come una dei pochi appuntamenti di questo tipo che si svolgono su scala nazionale, mediante una competizione ufficiale grazie all’inserimento nel “global calendar” della federazione internazionale World Athletics. Chiusura prevista con le premiazioni alle ore 22:45.

La manifestazione è dunque dedicata alla specialità più coreografica della regina degli sport. Organizzazione firmata dalle società Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino, riunite nel consorzio Atletica Pedemontana Veneta (sede allo Stadio Dal Molin di Arzignano) in compagnia del GS Marconi Cassola e di Novatletica Città di Schio. Iniziativa fortemente voluta dal Comune di Arzignano con il pubblico che potrà assistere a bordo pedana alle prodezze volanti di atlete e atleti nel contesto della rassegna estiva “mercoledì by night inArzignano” che prevede ogni mercoledì sera iniziative particolari in collaborazione con gli esercizi commerciali.

La gara: cast internazionale con tanti big azzurri in gara e il ritorno di Stecchi

Saranno 14 atlete e 14 atleti a salire sulla pedana di Arzignano per volare il più in alto possibile col vantaggio della musica e del tifo del pubblico stipato a pochi passi da loro.

Grande attesa per la sfida femminile. Debutta per la prima volta ad Arzignano la finalista olimpica e mondiale Elisa Molinarolo portacolori delle Fiamme Oro Padova; 4m70 il suo primato personale. Da Roma arriverà anche la pluricampionessa italiana assoluta Sonia Malavisi che vanta un personale di 4m52. L’altra azzurra è Virginia Scardanzan, portacolori della Atletica Silca Conegliano, con uno stagionale di 4m42 anche lei in gara in ottica Europei Birmingham.

Tra gli uomini il nome di maggior preciso è quello di Claudio Stecchi finalista ai mondiali nel 2019 e nel 2023. Proprio nel 2023 con 5m82 (suo primato) ha eguagliato il record italiano indoor di Gibilisco. Arzignano sarà la prima gara dopo un lungo periodo di stop, le sue ultime apparizioni risalgono infatti alla stagione indoor 2025, quando ha subito la rottura del tendine d’Achille destro. Un rientro tanto atteso anche dalla federazione che sarà rappresentata dal responsabile nazionale della specialità Andrea Giannini.

Porto Rico, Brasile e Slovenia le nazioni rappresentate da atleti di altissimo livello.

Gli sloveni Luka Zupanc, con un primato di 5m35 e Jak Rovan, primato di 5m30 e il brasiliano Andrea Kreiss con 5m21 saranno i maggiori accreditati per la vittoria. Da tenere d’occhio anche il giovane campione portoricano stabilizzatosi da molto tempo negli USA Antonio San Miguel.

Non mancherà l’attenzione per il mattatore delle edizioni 2023 e 2026 Federico Biancoli (pb 5m35. Accreditati a 5m10 Mattia Beda (Nissolino Sport), Alberto Nonnino (Quercia Dao Conad Rovereto) e Matteo Miani (Assindustria Padova).

L’Atletica attira le aziende: una squadra di partners a supporto del Trofeo Autovega

L’evento che quest’anno è diventato di ampio respiro internazionale ogni anno attira sempre più numerosi e qualificati specialisti del salto con l’asta. Una crescita costante che viaggia in parallelo alla sempre maggiore attrattività che l’Atletica leggera riscuote tra le aziende del territorio che con entusiasmo supportano le splendide iniziative proposte da Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino come anche StrArzignano e l’ultima nata Arzignano Run by night. Un doveroso ringraziamento va attribuito agli sponsor maggiormente fidelizzati ai sodalizi promotori quali AutoVega, Euroventilatori International, Banca delle Terre Venete, We_Beat, Why Sport, GiSport, RS Work Promotions, Assistenza Casa, Impresa Edile Mottisi, OMC Srl, Linde, The Bridge, Mobili Mastrotto e AirComp-Compressori, Erboristeria Madre Natura, Locanda Castagna, Prix Supermercati.