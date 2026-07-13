Montagna: si cerca un uomo scomparso. Il mistero della voce nel bosco

Sono riprese questa mattina le ricerche nella zona di Ponte Mariano, nel Bellunese, dopo la segnalazione della scomparsa di un escursionista di 74 anni di Conegliano. Un episodio che potrebbe essere collegato a quanto accaduto già nella mattinata di ieri, quando alcuni escursionisti avevano udito una voce chiedere aiuto provenire da un punto imprecisato tra il Col di Roanza e Ponte Mariano.

L’allarme era scattato intorno alle 8 di domenica, quando la Centrale operativa del 118 aveva attivato i soccorsi. Sul posto era intervenuto l’elicottero Falco 2, che aveva sorvolato l’area e sbarcato il tecnico di elisoccorso per una verifica a terra. Nonostante i richiami, però, nessuna risposta era arrivata.

Contemporaneamente le squadre del Soccorso Alpino di Belluno avevano battuto i principali sentieri della zona, tra cui il Troi dei Scalet, il Troi di Vaus e il Bus del Buson, mentre i Vigili del Fuoco avevano effettuato una ricognizione aerea nell’area di Casera ai Pez.

Poiché, dopo la prima segnalazione, non erano più state udite richieste di aiuto e la zona risultava particolarmente frequentata da escursionisti, le ricerche erano state sospese intorno alle 11.30, dopo aver escluso senza esito le aree ritenute più probabili.

Nella notte, però, la situazione ha assunto una nuova dimensione. È infatti arrivata la denuncia del mancato rientro di un uomo di 74 anni residente a Conegliano. Poco dopo la sua auto è stata ritrovata parcheggiata alle Case Bortot, punto di partenza di numerosi itinerari escursionistici.

A rafforzare l’ipotesi che possa trovarsi ancora nella zona è arrivata anche la testimonianza di una donna, che ha riferito di aver visto l’uomo intorno alle 7 del mattino nel parcheggio. Il 74enne, inoltre, non sarebbe in possesso del telefono cellulare.

Le squadre del Soccorso Alpino e gli altri enti coinvolti hanno quindi ripreso le operazioni di ricerca, estendendo le perlustrazioni a tutta l’area compresa tra Ponte Mariano, il Col di Roanza e i sentieri circostanti, nella speranza di individuare al più presto l’escursionista e chiarire se vi sia un collegamento con quella misteriosa voce che ieri aveva fatto scattare il primo allarme.